Таможенная служба увеличит в период зимних праздников число сотрудников на КПП

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Общество
В период зимних праздников Таможенная служба Республики Молдова будет задействована полностью, а число сотрудников на КПП будет увеличено.
По данным Таможенной службы, в последующие недели все КПП будут работать в полную мощность, а в случае увеличения потока пересекающих границу граждан, численность сотрудников будет увеличена.
Также, на каждом таможенном посту создана группа реагирования, члены которой в случае необходимости, будут привлечены к досмотрам, а при обнаружении нарушений инспекторами основного состава, будут проводить все необходимые процедуры в режиме 24/.7, чтобы избежать задержек потока пересекающих границы граждан, сообщает МОЛДПРЕС.
Еще одной мерой по обеспечению непрерывности потока пересекающих границу будет открытие зеленых коридоров на КПП Скулень, Леушень, Джурджулешть и Тудора. По ним смогут пересечь границу граждане, которые не провозят требующих декларирования предметов.
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