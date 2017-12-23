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Общество
Таможенная служба увеличит в период зимних праздников число сотрудников на КПП
22.12.2017

В период зимних праздников Таможенная служба Республики Молдова будет задействована полностью, а число сотрудников на КПП будет увеличено.

По данным Таможенной службы, в последующие недели все КПП будут работать в полную мощность, а в случае увеличения потока пересекающих границу граждан, численность сотрудников будет увеличена.

Также, на каждом таможенном посту создана группа реагирования, члены которой в случае необходимости, будут привлечены к досмотрам, а при обнаружении нарушений инспекторами основного состава, будут проводить все необходимые процедуры в режиме 24/.7, чтобы избежать задержек потока пересекающих границы граждан, сообщает МОЛДПРЕС.

Еще одной мерой по обеспечению непрерывности потока пересекающих границу будет открытие зеленых коридоров на КПП Скулень, Леушень, Джурджулешть и Тудора. По ним смогут пересечь границу граждане, которые не провозят требующих декларирования предметов.
Во избежание перегрузки некоторых КПП, Таможенная служба рекомендует участникам трансграничного движения воспользоваться для пересечения границы близлежащими таможенными постами, выбирая их при помощи интерактивной карты.   


 
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