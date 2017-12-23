В столице прошла церемония вручения премий "Женщина года"

Красивые, умные и успешные. Накануне в столице прошла церемония вручения премий "Женщина года". 25 победительниц выбрали в ходе голосования на сайте организатора конкурса - одного из глянцевых изданий.

Вице-председатель Демпартии Кристина Балан стала Женщиной года в политике. За нее проголосовали более 22 тысяч человек.

"Это символ, поощрение за решительность прийти в политику, ободрение и призыв продолжать работу над проектами, которые я начала в 2017 году", вице-председатель ДПМ Кристина Балан.

Специальную премию за карьеру в политике и законодательные инициативы получила депутат Валентина Булига.

"Женщины могут и должны способствовать развитию Молдовы. И наша задача - помочь женщинам, которые хотят этим заниматься. Мотивировать тех, кто еще не решился; представить им наши результаты", депутат ДПМ Валентина Булига.

Женщиной года в журналистике стала наша коллега Виктория Крюкова.

Награды получили лучшие в сфере здравоохранения, образования и бизнеса. Выделили также лучшую актрису и лучшую певицу.

Красивые, умные и успешные. Накануне в столице прошла церемония вручения премий "Женщина года". 25 победительниц выбрали в ходе голосования на сайте организатора конкурса - одного из глянцевых изданий.

Вице-председатель Демпартии Кристина Балан стала Женщиной года в политике. За нее проголосовали более 22 тысяч человек.

"Это символ, поощрение за решительность прийти в политику, ободрение и призыв продолжать работу над проектами, которые я начала в 2017 году", вице-председатель ДПМ Кристина Балан.

Специальную премию за карьеру в политике и законодательные инициативы получила депутат Валентина Булига.

"Женщины могут и должны способствовать развитию Молдовы. И наша задача - помочь женщинам, которые хотят этим заниматься. Мотивировать тех, кто еще не решился; представить им наши результаты", депутат ДПМ Валентина Булига.

Женщиной года в журналистике стала наша коллега Виктория Крюкова.

Награды получили лучшие в сфере здравоохранения, образования и бизнеса. Выделили также лучшую актрису и лучшую певицу.

"Титул "Женщина завтрашней надежды" меня очень радует. Хочу поблагодарить всех поклонников, которые за меня проголосовали. Знайте, я вас очень люблю", певица Юлиана Берегой.

Организаторы голосования и вдохновляющей церемонии называют своей целью поддержку страны на пути развития.

"Мы собрали жюри, которое составило списки женщин, проявивших себя в общественной жизни в 2017 году, а уже читатели выбирали победительниц", организатор Анжела Сырбу.

Голосование проходило в 21-й номинации.