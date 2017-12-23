Гречаный: У нас есть более 500 тысяч подписей за смену формы правления

Партия социалистов собрала свыше 500 тысяч подписей за смену формы государственного правления с парламентской республики на президентскую республику. Об этом заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный в эфире передачи „Acces direct” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

По словам лидера социалистов, сбор подписей массово проходит во всех районах страны, в меньшей степени это относится к муниципию Кишинёв, где социалисты готовились к референдуму по отстранению примара Дорина Киртоакэ. „Сбор подписей во всех районах проходит очень активно. Думаю, что после Нового года мы будем более массово собирать их и в муниципии Кишинёв”, - сообщила Зинаида Гречаный.

По её мнению, Конституция должна быть изменена таким образом, чтобы у президента имелись более широкие полномочия, и это будет означать, что Молдова станет президентской республикой. Зинаида Гречаный считает, что это станет очень благотворным для Молдовы шагом, потому что лишь президентский режим способен избавить страну от того хаоса, в котором она сегодня оказалась. „Мы поставили перед собой цель собрать к марту следующего года более одного миллиона подписей. После того, как подписи будут собраны, мы намерены провести предвыборный съезд партии, он состоится в следующем году, и закрепить в нашей предвыборной платформе включение в Конституцию президентской формой правления”, - рассказала председатель ПСРМ.

Зинаида Гречаный считает, что динамично развивающимися странами являются государства с президентской формой правления: Российская Федерация, Соединённые Штаты Америки, Беларусь.