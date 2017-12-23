Киртока: Если мы и дальше будем так работать, то Кишинев будет выглядеть хорошо

Сегодня был утвержден бюджет муниципия Кишинева на 2018 год. В ходе обсуждений большинство советников выразили уверенность в том, что несмотря на проблемы, которые могут возникнуть с принятием бюджета, их можно будет решить.

Председатель фракции ПКРМ и беспартийных в Муниципальном совете Василий Киртока назвал похвальным тот факт, что наконец-то советники занимаются политикой не на государственном уровне, а на уровне примэрии.

«Муниципальные советники работали лишь ради города, чтобы улучшить ситуацию в Кишиневе, чтобы угодить гражданам. И если мы и дальше будем так работать, то Кишинев будет выглядеть хорошо. Благодарю за то, что вы приняли наши предложения. Мы предлагаем в следующем году пригласить на беседу всех кишиневцев и выслушать их идеи и советы о том, как из Кишинева сделать хороший город», – подчеркнул Киртока.

По словам советника – социалиста Ион Чебана, принятие муниципального бюджета на следующий год в конце текущего года – это что-то необычное, чего не было уже практически десять лет.

«Впервые за последние 10 лет бюджет на новый год утвержден в конце текущего года. До сих пор его принимали либо в мае, либо в июне, или даже в июле. Наша фракция очень хорошо поработала практически над всеми направлениями. Есть еще проблемы по части бюджета, но я уверен, что нам удастся их решить в самое ближайшее время», – заявил Чебан.

В свою очередь муниципальный советник от ЕНПМ Алла Немеренко отметила, что в 2018 году необходимо улучшить ситуацию в образовательных и медицинских учреждениях Кишинева. Она подчеркнула, что после двухлетней борьбы в детских садах детей стали лучше кормить.

«Наконец после двух лет борьбы мы добились выделения тех незначительных двух-трех леев на улучшение питания в детских садах. Наших детей кормят хуже некуда. Самым серьезным препятствием в увеличении этой суммы было Главное управление образования, молодежи и спорта. Даже после увеличения этой суммы, дети получают меньше нормы, рассчитанной тем же Главным управлением образования по просьбе Министерства просвещения. Нам нужны реформы и в медицинских учреждениях, потому что больницы выглядят не так, как должны выглядеть в столице настоящие медицинские учреждения, а выделяемые им суммы ничтожны по сравнению с их нуждами», – отметила Алла Немеренко.

Напомним, что сегодня Муниципальный совет Кишинева голосами 44 советников утвердил в окончательном чтении бюджет муниципия Кишинева на 2018 год.