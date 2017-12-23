Годовщина вступления в должность Президента Игоря Додона. чем отличился глава государства

Сегодня исполняется ровно год со дня вступления в должность президента Республики Молдова Игоря Додона. В связи с этим, предлагаем вспомнить, чем отличился глава государства за этот год.

Самым ярким событием первого года исполнения Игорем Додоном мандата президента, несомненно, была инициатива ввести президентское правление. Социалисты и Игорь Додон заявили, что инициатива является ответом на попытки власти ограничить полномочия главы государства, и следствием провала парламентского правления.

Первый год исполнения мандата президента был также ознаменован инициативой провести консультативный референдум 24 сентября 2017 года. На референдум собирались вынести следующие вопросы: 1) Поддерживаете ли Вы отмену закона о покрытии украденного миллиарда? 2) Поддерживаете ли Вы предоставление президенту Республики Молдова дополнительных конституционных прав по роспуску нынешнего парламента и организации досрочных парламентских выборов? 3) Поддерживаете ли Вы сокращение числа депутатов парламента со 101 до 71? 4) Поддерживаете ли Вы изучение в образовательных учреждениях предмета «История Молдовы»?). В итоге, власть блокировала проведение этого референдума, и он не состоялся.

После того как власть объявила о намерении ввести одномандатное голосование, президент Игорь Додон предложил в качестве альтернативы смешанное голосование, которое в итоге было утверждено парламентом страны.

За первый год президентства Игоря Додона молдавско-российские отношения заметно ухудшились, в том числе вследствие высылки пяти российских дипломатов, объявления персоной нон-грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина и др. Игорь Додон пытался как-то восстановить эти отношения, но ему удалось решить лишь некоторые вопросы с молдавским экспортом в Россию, и некоторые проблемы молдавских трудовых мигрантов в РФ.

В первый год своего мандата Игорь Додон активно содействовал благотворительному фонду первой леди, который обязался отремонтировать 300 детских садов в Молдове и дал старт проекту по обустройству спортплощадок в 300 населенных пунктах Республики Молдова.

Несомненно, одним из ярчайших скандалов в первый год мандата президента был скандал с назначением министра обороны Еуджена Стурзы. Игорь Додон повторно отклонил его кандидатуру на эту должность, а Ион Стурза был назначен председателем парламента Андрианом Канду лишь после временного отстранения президента Конституционным судом.

На фоне напряженности в отношениях с Российской Федерацией целый ряд представителей правящей власти отказались являться на заседания Высшего совета безопасности, блокируя тем самым его деятельность и саботируя действия самого главы государства.

Еще одним скандалом, разразившимся в первый год мандата президента Игоря Додона, был скандал в связи с отправкой молдавских военных на международные учения за рубеж. Кроме всего прочего, скандал еще раз выявил глубокие разногласия между правящей властью и институтом президента, а также насколько широко можно интерпретировать наше действующее законодательство.

Еще одной запоминающейся инициативой президента, выдвинутой в первый год его мандата, была идея увеличить пенсии на 20%, чтобы их размер достиг прожиточного минимума, но правительство ее отклонило.

Кристина Пендя