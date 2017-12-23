Санду: "В то время, как Шор продолжал воровать, несколько членов правительства принимали решение о гарантировании срочных кредитов трем банкам"

Председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду утверждает, что в ноябре 2014 года правительство создало условия для кражи денег из банковской системы. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом она написала на своей странице в facebook, комментируя опубликованное изложение доклада компании Kroll.

По ее словам, из опубликованных данных видно, что "Илан Шор внедрил схему, по которой из банковской системы страны был украден миллиард долларов, а еще 2,6 млрд. долларов - "отмывались"".

"Шор является также одним из бенефициаров. Посредством 50 компаний, которые принадлежали ему, были получены "невозвратные" кредиты из трех банков. Представленное изложение отчета не позволяет узнать и других бенефициаров украденных денег, но позволяет лучше понять, кто помогал Шору", - отмечает Санду.

Она указывает на то, что кража из банков продолжается на протяжении нескольких лет, а президент Национального банка Дорин Дрэгуцану и генеральный прокурор Корнелиу Гурин молчали все это время.

"Тем не менее, самые крупные суммы были украдены в ноябре 2014 года. Только в ноябре сумма представленных кредитов тремя банками (кредиты, которые никто не собирался когда-либо возвращать), увеличилась на один миллиард долларов (12% ВВП страны!), а 80%этих кредитов предназначались фирмам группы Шора", - подчеркнула лидер PAS.

Она считает, что это стало возможным благодаря постановлению, принятому 7 ноября 2014 года на закрытом заседании правительства. Этим документом кабинет министром предоставил банковские гарантии для покрытия долга банков. Майя Санду опубликовала фотографию, на которой представлена часть диалога на закрытом заседании правительства. Из диалога следует, что больше всего сопротивлялся принятию постановления министр внутренних дел Дорин Речан, а настаивали на этом премьер-министр Юрие Лянкэ и Андриан Канду, который тогда был вице-премьер-министром, министром экономики. "В то время, как Шор продолжал воровать, несколько членов правительства 7 ноября принимали решение о гарантировании срочных кредитов трем банкам, на сумму в 9,5 млрд. леев. Решение НБМ о введении специального администрирования трех банков было принято гораздо позже - 29 ноября, когда "кража века" была завершена. Это позволило Шору и еще нескольким как он, которые знали из первоисточника о решении правительства о гарантиях, еще больше увеличить долг банков. Хотя изложение отчета Kroll прямо не говорит о том, кто являются другими бенефициарами украденных денег, оно позволяет понять, кто был заинтересован в том, чтобы это финансовое преступление было совершено",- заключает Майя Санду.