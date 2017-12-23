Жена Феликса Гринку подтвердила подлинность письма об его выходе из «Нашей Партии»

Жена бывшего активиста формирования "Наша партия" Феликса Гринку подтвердила подлинность письма, которым ее муж уведомляет о намерении покинуть партию беглого преступника Ренато Усатого. Чтобы развеять сомнения бывших однопартийцев, Эллада Гринку сфотографировала письмо супруга и опубликовала его в фейсбуке.

Она также поблагодарила всех членов формирования "Наша партия"за внимание к ее семье.

Накануне Феликс Гринку написал в соцсетях, что покидает партию Ренато Усатого. Гринку отметил, что лидер формирования Наша Партия использует людей из своего окружения и делает их заложниками своих амбиций, кроме того, Усатый не сделал ничего, чтобы помочь ему выйти из тюрьмы. Некоторые члены формирования Усатого стали говорить, что это письмо - подделка.

Феликса Гринку задержали в ноябре прошлого года. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ранее Гринку был дважды судим за уклонение от уплаты налогов.

Эллада Гринку-Леженко