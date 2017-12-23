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Общество
Жена Феликса Гринку подтвердила подлинность письма об его выходе из «Нашей Партии»
23.12.2017

Жена бывшего активиста формирования "Наша партия" Феликса Гринку подтвердила подлинность письма, которым ее муж уведомляет о намерении покинуть партию беглого преступника Ренато Усатого. Чтобы развеять сомнения бывших однопартийцев, Эллада Гринку сфотографировала письмо супруга и опубликовала его в фейсбуке.

Она также поблагодарила всех членов формирования "Наша партия"за внимание к ее семье.

Накануне Феликс Гринку написал в соцсетях, что покидает партию Ренато Усатого. Гринку отметил, что лидер формирования Наша Партия использует людей из своего окружения и делает их заложниками своих амбиций, кроме того, Усатый не сделал ничего, чтобы помочь ему выйти из тюрьмы. Некоторые члены формирования Усатого стали говорить, что это письмо - подделка. 

Феликса Гринку задержали в ноябре прошлого года. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ранее Гринку был дважды судим за уклонение от уплаты налогов. 

Эллада Гринку-Леженко

Очень рада,что про нас и нашу семью наконец-то вспомнили сегодня. Особенно рада, как за нас "переживают" те, которые откровенно про нас забыли и кому мы были до сих пор безразличны. Хочу всех успокоить, особенно лживых журналистов. Письмо передал мне лично в руки Феликс, я сфотографировала и сегодня лично его опубликовала на странице в Фейсбуке. У меня к Вам всем единственная просьба - я не хочу, чтобы меня беспокоили, именно так, как Вы это делали и до сих пор! Спасибо.


 
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