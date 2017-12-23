В Молдове полицейские на одну зарплату могут стать миллионерами

Два кума из Чеканского инспектората - лучший тому пример, ведь они за короткий срок сумели получить и дома, и машины, и землю.

Два друга, соседа и кума возглавляют отделение уголовного преследования Инспектората полиции сектора Чеканы. Виорел Вражитор — руководитель учреждения, а Петр Бистрицкий — его заместитель. На свои зарплаты бюджетников они смогли за короткое время построить дома в селе Келтуитор коммуны Тогатино, сообщает Crimemoldova.com. Более того, Бистрицкого осудили на 5 лет лишения свободы условно за пытки и лишили права работать в полиции в течение 4 лет, но он продолжает ходить на службу, а начальник делает вид, что ничего не знает.

Дома полицейских со статуями у ворот

Кумовья Петр Бистрицкий и Виорел Вражитор живут в селе Келтуитор на расстоянии 150 метров друг от друга. Вражитор установил на столбах у ворот статуи трех орлов, а вход во владения Бистрицкого охраняют два льва.

По данным Кадастра, площадь дома Вражитора составляет 92,2 квадратных метра, он построен на участке в 11.86 аров. Супруги купили 75% участка в 2004 году, через 12 месяцев они уже достроили жилье. А в 2017 году выкупили оставшийся кусок участка, который уже был огорожен.

Николай Мирон, бывший местный советник, рассказал, что Виорел Вражитор получил землю при участии некоторых лиц, принимающих решения в местной государственной администрации. По словам Мирона, должностных лиц подозревали в уголовном деле за мошенничество, и Виорел Вражитор помог им избежать наказания.

Согласно декларации о доходах за 2016 год, Виорел Вражитор имеет в коммуне Тогатино 2 земельных участка под строительство, которые оцениваются в 2000 леев каждый, он приобрел их в 2012 году, еще у него есть участок площадью 11 соток за пределами города, оценивающийся в 50 тысяч леев. Цена строительных участков в Тогатино площадью 6-7 соток колеблется от 12 до 15 тысяч евро.

В 2014 году семья Вражитора владела 0,15 арами, а в 2015 имущество выросло до 5 гектаров.

И если Виорел Вражитор заявляет о своей собственности, то его подчиненный, Бистрицкий, избегает этого. Согласно декларации о доходах за 2016 год, Бистрицкие бедны и не имеют ни дома, ни стола, а всего лишь шесть фермерских участков, которые были ему пожертвованы.

Живут на одну зарплату

В документах Бистрицкий указывает, что он получил вид на жительство в 19-метровой студии на Ботаника, который ему никогда не принадлежала.

Дом в селе, где Бистрицкий живет с женой и тремя детьми, зарегистрирован на родителей-пенсионеров. Площадь дома - 145,2 квадратных метра, самого участка - 0,096 гектаров.

Соседи утверждают, что там живет только полицейский Петр Бистрицкий, а не его родители. Несмотря на скромную декларацию о доходах, в его гараже стоят роскошные автомобили. Ему принадлежат Toyota Prado, который он купил в 2013 году за 256 тысяч леев. А еще Mercedes и Nissan Micra.

Согласно декларациям о доходах за 2016 год Виорел Вражитор получил зарплату в размере 123810 леев, а еще компенсацию в размере 45 тысяч леев из-за служебной травмы. Его оклад — единственный источник дохода семьи.

Немного лучше обстоят дела у Бистрицкого. Сам он заработал 70 тысяч леев, но доход его супруги составил более 100 тысяч леев.