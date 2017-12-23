Часть пенсий будет валоризирована в среднем на 300 лей

В 2018 году в среднем на 300 лей ($17,4) возрастут пенсии для граждан, вышедших на пенсию с 2012 по 31 марта 2017 года.

Это предусматривают поправки в закон о пенсионной системе, принятые в пятницу парламентом.

Так называемая валоризация пенсий коснется 130,7 тысяч пенсионеров и начнется 1 апреля.

Такая же радость ждет и 21,2 тысячи бенефициаров пенсий по инвалидности, у которых она возрастет на 280 лей ($16,2). Первоначально такое повышение планировалось провести 1 апреля 2019 года. и 1 апреля 2020 года.

Кроме того, законопроект предлагает регулировать предоставление права на пенсию по льготным условиям. Закон предусматривает, что после 10 лет работы на особых предприятиях (вредное производство) срок выхода на пенсию будет сокращаться на полгода за каждый следующий год работы, но не более чем на 10 лет.