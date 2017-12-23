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Общество
В каких лицеях Молдовы больше всего победителей Олимпиад
23.12.2017

На ежегодной церемонии «Гала Олимпийцев» министерство образования наградило 29 учащихся, получивших медали и награды на международных и региональных олимпиадах, пишет Diez.

Молдавские школьники участвовали в этом году в 15 региональных и международных конкурсах в Армении, Бразилии, Болгарии, Швейцарии, Индонезии, Иране, Казахстане, Македонии, Великобритании, Нидерландах, США и Таиланде. Молдова стала местом проведения Балканской олимпиады по информатике, в которой приняли участие ученики из 12 стран.

Международные соревнования проводились по следующим дисциплинам: математика, информатика, химия, биология, физика, наука, экология и французский язык. Со всех этих конкурсов наши учащиеся привезли домой награды, в том числе 2 золотые, 8 серебряных, 23 бронзовые медали и 10 почетных дипломов.

В этом году медали получили ученики следующих лицеев:

    Теоретический лицей «Orizont», Кишинев – 23
    Теоретический лицей реального профиля им. Михая Маринчука, Кишинев – 2
     Теоретический лицей им. М. Эминеску, Бельцы – 2
     Теоретический лицей им. Мирчи Элиаде, Кишинев – 1
    Теоретический лицей им. Петру Мовилэ, Кишинев – 1
    Лицей Академии наук Молдовы, Кишинев – 1
    Теоретический лицей им. Георге Асаки, Кишинев – 1
    Теоретический лицей им. Иона Крянгэ, Кишинев – 1
    Теоретический лицей им. Данте Алигьери, Кишинев – 1

 


 
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