Общество Власти Кишинева признают документы жителей Приднестровья Акты гражданского состояния, выданные непризнанной администрацией на левом берегу Днестра и муниципием Бендеры в Кишинёве признают. Закон, призванный помочь жителям приднестровского региона получить законные документы, депутаты утвердили накануне во втором чтении. Кроме того, был принят еще один закон, который предусматривает бесплатную приватизацию жилья для определённых категорий жителей левобережья. Речь идёт о многодетных семьях и семьях, которым пришлось покинуть свой дом.

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