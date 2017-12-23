23 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Власти Кишинева признают документы жителей Приднестровья
23.12.2017

Акты гражданского состояния, выданные непризнанной администрацией на левом берегу Днестра и муниципием Бендеры в Кишинёве признают.

Закон, призванный помочь жителям приднестровского региона получить законные документы, депутаты утвердили накануне во втором чтении.

Кроме того, был принят еще один закон, который предусматривает бесплатную приватизацию жилья для определённых категорий жителей левобережья. Речь идёт о многодетных семьях и семьях, которым пришлось покинуть свой дом.


 
Количество просмотров:
164
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.