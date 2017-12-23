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Муниципальные власти разрешили строительство магазинов Kaufland в Кишиневе
23.12.2017

 Муниципальный совет утвердил на сегодняшнем заседании проект, который предусматривает изменение назначения земель, на которых будет построен коммерческий комплекс Kaufland.

Ранее представители Kaufland заявили, что к 2020 году они планируют открыть шесть магазинов в Кишиневе, при этом размер инвестиций составит 60 миллионов евро, передает publika.md.

«Kaufland» - одна из крупнейших немецких розничных компаний в Европе, насчитывающая более 200 000 сотрудников. Она владеет более чем тысячей магазинов в Германии, Чехии, Словакии, Польше, Хорватии, Болгарии и Румынии.


 
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