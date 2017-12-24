Невидимая сторона кадровых перестановок в правительстве

Многие задаются вопросом: Что на самом деле скрыто за кадровыми перестановками в правительстве, проведенными на этой неделе? И это совсем не праздный вопрос, особенно если учесть, что официальный аргумент о том, что лишившиеся должностей министры хороши и достигли хороших результатов, а изменения были сделаны для еще лучших результатов, кажется немного странным. Поэтому, в этой статье я хочу провести обзор мнений, высказанных на этот счет.

Первое возможное объяснение. Власть решила одним махом избавиться от нескольких министров, чья работа оставляла желать лучшего, но этого нельзя было признать публично. Или же эти люди стали неудобны власти, и для их устранения был нужен лишь формальный повод. Это вполне возможно, потому, что до кадровых перестановок и наряду с ними, в СМИ и в блогосфере появилась некоторая информация, напрямую касающаяся ряда членов правительства.

В некоторых случаях эта информация была выброшена лицами, насчет которых существуют подозрения в связях с властью, что снова является доказательством вероятности именно такой ситуации.

Второе возможное объяснение. Кадровые перестановки в правительстве были проведены для того, чтобы вывести на первый план политиков, которые сыграют важную роль в предстоящей предвыборной кампании. В этом случае, новые назначения позволят им быть на виду и улучшить свои рейтинги. Действительно, при более внимательном анализе состава выясняется, что минимум 2-3 из новых членов правительства вполне могли бы быть участниками следующей кампании.

Третье возможное объяснение. Понимая, что в выборный год недовольство властью может достичь новых высот, власть решила вывести на первый план технократов и людей, которые не ассоциируются напрямую с ДПМ. Более того, во время кампании этих людей будет не жалко, в случае необходимости, принести в жертву без ущерба для партии власти, а может даже и с выгодой для нее.

Четвертое возможное объяснение. Существует версия, что на 2018 год готовят сценарий аналогичный выборам 2014 года, когда из банковской системы исчез миллиард долларов. Именно поэтому на первый план были выведены люди, которые не ассоциируются с ДПМ, и на которых потом можно повестить ответственность за случившееся. Но здесь стоит отметить, что такая версия циркулирует в оппозиционных кругах.

Пятое возможное объяснение. Кадровые перестановки в правительстве являются подготовкой для замены премьер-министра. Снова, по мнению некоторых оппозиционных лидеров, это могло бы произойти во время зимних праздников. Вместе с тем, здесь следует уточнить, что власть неоднократно опровергала эту информацию, и заверяла, что Павел Филип доведет свой мандат до конца.

Какое из этих объяснений ближе к истине, мы увидим уже очень скоро. А пока нам остается лишь внимательно следить за событиями на молдавской политической арене.

Думитру Спэтару