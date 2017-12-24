Откровения молдавского свадебного фотографа: фееричный вынос голубцев, пьяный мужик, танцующий как Бог...

Фотограф, работающий на молдавских свадьбах, рассказал о том, какие типы гостей бывают, что больше всего забавляет и какой самый часто даримый цветок на торжествах.

1. Искренне считаю, что фотографу нечего делать на свадьбе после двенадцати, потому что к этому времени лица многих гостей можно печатать на пачках сигарет.

2. Калеки, старики, брутальные мужики и даже девочки на шпильках - все забывают о своих недугах... когда звучит Despacito. Даже фотограф с трудом сдерживается, чтобы не пуститься в пляс.

3. Как минимум, один раз НА КАЖДОЙ свадьбе ко мне походит человек, который знает меня и мое творчество по Фейсбуку и с сочувствием говорит: «Я не знал, что ты снимаешь свадьбы. Бедная!». У МЕНЯ ВСЕ НОРМАЛЬНО. Пожалуйста, прекратите говорить это таким тоном, как будто я снимаю похороны! В каждом жанре есть свои плюсы и минусы, и свадьбы не исключение.

4. Мой любимый момент на любой свадьбе - это когда выключают свет для танцев. И, ГОСПОДИ, СЛАВА БОГУ - МОЖНО ПОЙТИ К КЭНДИ БАРУ!

5. Больше всего я боюсь, что кто-то запалит, что я слишком много жру.

6. Говорите, что хотите, но я не понимаю, как можно второй раз выходить замуж и звать ТОГО ЖЕ ФОТОГРАФА. Давайте ещё платье с прошлой свадьбы наденьте или костюм - что у вас там…

7. Кстати, пьяные гости - это основная причина, по которой я не работаю после 12. Когда на тебя падает кто-то в состоянии «нестояния», а на тебе техника за несколько «косарей», перед глазами проносится вся жизнь.

8. Рома Рыбалев как-то сказал очень правильную вещь, что свадебная фотография - это единственная фотография, которая остаётся с человеком на всю жизнь. Вы будете пересматривать эти фото всей семьёй через 10, 20, 50 и даже 100 лет. Мне нравится думать об этом во время съемки, как будто творишь историю.

9. Самый для меня смешной момент на любой свадьбе - это когда гости приходят, но официальная встреча гостей через час и все стоят с букетами, разговаривают с женихом и невестой, но дарить цветы ещё нельзя!

10. И ещё вопрос про голубцы... Почему так феерично их всегда выносят? Кто-то может мне объяснить?

11. Однажды на свадьбе ко мне подошла женщина, которая попросила предупреждать ее каждый раз, когда я буду ее фотографировать... Мне стоит объяснять, что в тот вечер я больше ее не фотографировала?

12. Я плачу каждый раз, когда они расписываются. Особенно если вижу плачущих родителей, я там просто весь «фотик» зарыдаю.

13. Иногда мне хочется поделиться своим гонораром с людьми, которые снимают БУКВАЛЬНО всю свадьбу на свой телефон. Ребят, оставьте мне чуть работы, а?

14. Хочу передать свои искренние соболезнования всем Витям, которые в этом году женились! Я знаю, что на вашей свадьбе вам предлагали выйти три сотни раз.

15. Самый часто даримый цветок на свадьбе - это орхидея в горшочке. Так что, когда будете покупать этот цветок на свадьбу, знайте, что его принесут ещё человек 20.

16. Я вообще считаю, что традиция дарить цветы изжила себя в наше время! Цветы в таких количествах просто некуда девать. Очень нравится новая тенденция - предлагать гостям вместо цветов приносить что-то полезное, вроде книг, корма для животных (для приюта) или просто небольшая сумма в конверте на благотворительность.

17. Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и на страдания жениха во время свадебной фотосессии.

18. Если бы сбывались все пожелания из тостов, которые произносят на свадьбе, то демографический рост в этой стране происходил бы в геометрической прогрессии.

19. А ТЕПЕРЬ МОЕ ЛЮБИМОЕ: типы гостей на свадьбе:

А) Мужик, который нажрался и танцует, как бог.

Б) Группа девочек, которая постоянно делает селфи.

В) Мужчина или женщина, которые ВСЮ СВАДЬБУ снимают своего танцующего ребёнка.

Г) Ребёнок, который заколебался и вообще не понимает, что происходит.

Д) Пара, которая недавно встречается, и ближе к ночи устраивает оргию на танцполе.

Ж) Чувак, который советует мне, как правильно фоткать

Дарья ЧЕГАРОВСКАЯ