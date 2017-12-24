Новый всплеск смертельной игры среди подростков в Кишиневе: «Беги или умри»...

Родители бьют тревогу – опасная забава охватила столицу Молдовы.

Почти год назад нечто подобное в Кишиневе уже случалось: тогда столичные водители делились в социальных сетях тревожными сообщениями о том, что подростки придумали новую забаву: внезапно бросаться под автомобили на спор. Получила эта игра название «Беги или умри»…

И вот, кажется, новый всплеск.

В субботу, 24 декабря, поздним вечером Александра Пухлякова на страничке «GBMnews» опубликовала такой комментарий:

«Друзья, сегодня со мной произошел странный случай на улице Роз, чуть выше каруселей. Еду 50, на обочине стоит парень, я вижу его, он меня, смотрим друг на друга, и вдруг он бросается через дорогу с места. В пяти метрах от меня. Перебежав машет "спасибо" и убегает… Я и водитель сзади чудом среагировали, но в этих обстоятельствах все могло закончиться иначе. Просто будьте осторожны и имейте ввиду. Сегодня же узнала что такое регулярно происходит на улицах Титулеску и на Роз»…

Иными словами, это не случайный эпизод. Об этом можно судить хотя бы по «ритуалу», прописанному в правилах игры «Беги или умри» - необходимо обязательно поблагодарить водителя, махнув ему рукой или отвесить поклон.

Что делать, чтобы максимально обезопасить себя и подростка, который неожиданно кидается с обочины вам под колеса? Вот вам советы от «гаишников».

1. Водителям необходимо проявлять бдительность, быть предельно внимательными и осторожными.

2. Остановить автомобиль мгновенно невозможно, поэтому лучше заранее, если у проезжей части идет ребенок, сбросить скорость.

3. В идеале в автомобиле должен быть установлен видеорегистратор.

Даже в том случае, если массово никакой игры «Беги или умри» нет в Кишиневе, эти советы не окажутся лишними.

Игорь КРУДУ