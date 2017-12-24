Каким был первый год Влада Плахотнюка в качестве председателя ДПМ

Сегодня исполняется ровно год, с тех пор как Влад Плахотнюк был избран председателем Демократической партии Молдовы. Это хороший повод подвести итоги его деятельности за этот срок.

Первым выводом, который напрашивается, является то, что за истекший год Влад Плахотнюк укрепил роль ДПМ в молдавской политике, сосредоточив практически всю власть в руках этой партии. Именно в этом году либералы покинули правящую коалицию, а ДПМ осталась фактически единственной партией власти (ЕНПМ отведена скорее декоративная роль).

Также в этом году была проведена реформа правительства, которая прекрасно вписалась в план ДПМ сосредоточить всю государственную власть в своих руках.

В этом году Влад Плахотнюк и его команда добились изменения избирательной системы, что, по мнению некоторых политических аналитиков, создает благоприятные условия для того, чтобы ДПМ сохранила свою власть и после следующих парламентских выборов.

Также в этом году, под официальным руководством Влада Плахотнюка, ДПМ удалось получить контроль над столичной примэрией, несмотря на то, что партия это отрицает, а провалившийся референдум по отстранению столичного примара Дорина Киртоакэ прекрасно в этом помог.

Первый год Влада Плахотнюка во главе ДПМ был ознаменован постоянным ухудшением отношений с Россией. Были выдворены пять российских дипломатов, объявлен персоной нон-грата в Молдове российский вице-премьер Дмитрий Рогозин и принят законопроект о борьбе с российской пропагандой в Молдове и др.

За минувший год существенно ухудшились и отношения с Европейским союзом, особенно после изменения избирательной системы, хотя демократы Влада Плахотнюка продолжают утверждать, что это не так, и Молдова продолжает свой курс евроинтеграции. В связи с этим, чтобы хоть как-то улучшить положение, демократы выдвинули инициативу внести европейский курс Молдовы в Конституцию как национальный приоритет.

На фоне ухудшения отношений с ЕС и Россией, команда Влада Плахотнюка попыталась получить поддержку американцев. Некоторые аналитики утверждают, что демократам это удалось, но другие считают, что это не так.

В части внешнеполитических отношений могут быть выделены некоторые успехи в двусторонних отношениях с Румынией и Украиной. Хорошие отношения с властями в Киеве позволили демократам добиться подвижек в процессе урегулирования приднестровского конфликта, а точнее ввести совместный контроль на приднестровском участке молдавско-украинской границы, а также подписать четыре протокольных решения между Кишинэу и Тирасполем и возобновить переговорный процесс в формате «5+2».

Кульминацией первого года Влада Плахотнюка на должности председателя ДПМ стали масштабные кадровые перестановки в правительстве, в результате которых более половины министров были заменены. Некоторые считают, что этот шаг нацелен на повышение уровня эффективности управления страной, а другие, что они призваны открыть Владу Плахотнюку путь к премьерскому креслу.

В общем, примерно так выглядит список достижений Влада Плахотнюка на должности главы ДПМ. Безусловно, год был «богат» на политические события, а как все это повлияет на судьбу страны, каждый решит сам для себя.

Думитру Спэтару