ТОП-10 событий, ознаменовавших 2017-й политический год

Несмотря на то, что в 2017 году выборов в нашей стране не было, год был «богат» на политические события. Портал ТРИБУНА составил условный рейтинг самых важных из них.

1). Реформа избирательной системы

Несомненно, это было главное политическое событие года, которое держало в напряжении не только политиков, но и все общество. К тому же, ввод смешанного голосования повлиял и на отношения Молдовы с европейскими учреждениями, уже не говоря о том, что эта реформа радикально изменила ситуацию, связанную со следующими парламентскими выборами.

2). Реформа центральной публичной администрации

Объявленная еще в 2016 году, эта реформа была проведена только во второй половине 2017 года. В итоге, количество министерств было сокращено с 16 до 9, а многочисленные агентства, бюро, службы и департаменты были совмещены.

3). Начало кампании по вводу президентского правления

Эта кампания была инициирована ПСРМ, которая намерена собрать около 1,5 млн. подписей граждан в поддержку ввода президентского правления. В ПСРМ уверены, что только эта президентское правление позволит Молдове развиваться, и стать процветающим государством.

4). Решение ПДС и ППДП совместно участвовать в выборах

Этого решения ждали многочисленные избиратели правоцентристских партий, которые в какой-то момент уже потеряли веру в вероятность такого хода событий. Это решение существенно повлияло на политическую ситуацию в стране и заставило многих иначе оценивать шансы оппозиции на следующих парламентских выборах.

5). Совместные протесты оппозиции и гражданского общества

Вследствие намерения, а потом и решения власти ввести смешанное голосование, гражданское общество и оппозиция организовали целый ряд совместных протестов, которые держали в напряжении всю политическую среду страны, но, несмотря на это, избирательная система в Молдове все-таки была изменена.

6). Референдум по вопросу отстранения Дорина Киртоакэ

Этот референдум, несмотря на свой провал из-за низкой явки избирателей, стал одним из важнейших политических событий минувшей осени, и не повлиял на положение Дорина Киртоакэ, который по-прежнему остался отстраненным от своей должности.

7). Старт кампании по отмене смешанного голосования

К концу года многочисленные представители гражданского общества заявили о намерении организовать референдум по вопросу отмены смешанной избирательной системы. Уже создана инициативная группа по организации референдума и стартовали процедуры, предусмотренные законодательством для его проведения.

8). Уходлибераловотвласти

На фоне задержаний и арестов целого ряда передовиков ЛП, а также из-за несогласия партии с намерением ДПМ изменить избирательную систему, либералы решили выйти из состава правящей коалиции. Сначала, демократы заменили занимаемые либералами должности временно исполняющими обязанности, а позже привлекли к управлению страной представителей Европейской народной партии Молдовы.

9). Предновогодние кадровые перестановки в правительстве

В конце года больше половины членов правительства были заменены. Этот ход произвел эффект взорвавшейся бомбы, потому что за несколько месяцев до этого перемещения в правительстве уже были.

10). Вступление ПДС и ППДП в ЕНП

Вступление партии «Действие и Солидарность» (ПДС) и партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) в политическую семью Европейской народной партии открыло для них новые перспективы, а некоторые эксперты даже считают, что это может повлиять на исход следующих парламентских выборов.