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Происшествия
Землетрясение в Кагуле испугало ночью жителей юга Молдовы
24.12.2017

Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,1. В ночь на воскресенье, 24 декабря, в Молдове произошло землетрясение. Его очаг оказался на юге страны - в Кагуле.

Подземный толчок был зарегистрирован в 0:48. Его магнитуда составила 2,1, а очаг залегал на глубине 30 километров.

Многие жители Молдовы испугались, ощутив эти колебания земной коры. Впрочем, толчки не повторились.

А под утро произошло землетрясение и в Румынии. В 3:40 «проснулась» Вранча. Очаг толчков находился в округе Бузэу на глубине 114,9 километра. Их магнитуда составила 3,2.


 
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