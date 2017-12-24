Землетрясение в Кагуле испугало ночью жителей юга Молдовы

Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,1. В ночь на воскресенье, 24 декабря, в Молдове произошло землетрясение. Его очаг оказался на юге страны - в Кагуле.

Подземный толчок был зарегистрирован в 0:48. Его магнитуда составила 2,1, а очаг залегал на глубине 30 километров.

Многие жители Молдовы испугались, ощутив эти колебания земной коры. Впрочем, толчки не повторились.

А под утро произошло землетрясение и в Румынии. В 3:40 «проснулась» Вранча. Очаг толчков находился в округе Бузэу на глубине 114,9 километра. Их магнитуда составила 3,2.