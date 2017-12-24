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Удивительное изменение погоды произойдет в Молдове на Рождество
24.12.2017

Первый день последней недели 2017 года окажется ясным и теплым. В понедельник, 25 декабря, в Молдове отмечают Рождество по новому стилю. По данным метеорологов, в этот день произойдет приятное для многих людей изменение погоды.

Сегодня, в воскресенье, дожди еще будут портить настроение жителей Молдовы. А завтра установится ясная сухая погода.

Уже с утра в понедельник будет солнечно. Днем воздух прогреется от +6 градусов на севере страны до +12 градусов в центральных и южных районах.

Ветер будет слабым. Атмосферное давление в пределах нормы – 747 мм рт.ст.

Редакция газеты "Press-Обозрение" поздравляет своих читателей с наступающим рождеством!


 
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