Интересные факты о Рождестве

Вы знаете, что елочные шары, венок из остролиста и наряженная елка — на самом деле символы не Нового года, а Рождества? Новогодние и рождественские традиции в нашей стране смешались еще в 30-е годы прошлого века, когда после десятилетнего запрета гражданам РСФСР разрешили наряжать на Новый год елки.

Зеленая изгнанница

Празднование Рождества у нас запретили в 20-х годах. Заодно запретили и наряжать елку — как религиозный символ. Запрет советская власть сняла только в 1935-м: в Кремле к Новому году организовали для детей утренник и нарядили большую елку. К тому времени благодаря активной атеистической пропаганде все уже забыли, что звезда на макушке новогоднего дерева — не просто «для красоты». Она — символ Вифлеемской звезды, которая зажглась в небе Иудеи, когда родился Мессия.

Елку еще называют «рождественским деревом». Предполагают, что первые рождественские елки появились в Германии. Есть две версии, почему именно елка стала символом Рождества. Во-первых, она вечнозеленая — символизирует вечную жизнь. Во-вторых, есть неправдоподобная, конечно, но очень красивая легенда про Бонифация. Не того, который из мультика, а монаха. Этот самый Бонифаций жил в средние века, когда христианство рьяно боролось с язычеством (о методах по случаю праздника умолчим). Так вот, монах читал проповедь о рождении Иисуса, а заодно решил доказать согражданам-идолопоклонникам, что дуб — вовсе не священное дерево, каковым они его считают, и дуб саморучно срубил. Дерево, падая, повалило другие деревья, не зацепило только молодую ель. Бонифаций увидел в этом чудо и сказал: «Да будет это дерево — деревом Христа!».

Потом на Рождество елки стали украшать. Из Германии обычай распространился сначала в скандинавские, а затем в более южные европейские страны. Так что христиане наряжают елку вовсе не к Новому году, как люди светские, а накануне Рождества. Католики — к 25 декабря, православные — к 7 января.

Эволюция яблока

Елочный шарик на самом деле — стилизованное райское яблоко. Раньше елки на Рождество украшали этим фруктом — по аналогии с райским деревом. Потом к яблокам присоединились пряники и другие съедобные украшения. Елочные ветви с трудом удерживали такую тяжесть. И вместо яблок придумали полые стеклянные шары. Первый елочный шарик стеклодувы выдули в Саксонии в XVI веке. Но промышленное производство елочных игрушек началось сравнительно недавно — в середине XIX века.

Сейчас рождественские украшения — это смешение традиций разных стран. Кто и что придумал первым — уже вряд ли узнаешь. Принято считать, что, например, свечу в центре венка первыми стали зажигать ирландцы. Якобы в XIX веке ирландские иммигранты принесли этот обычай в Америку, и там рождественские венки и свечи стали прообразом современной праздничной иллюминации.

Коротко

Слово «Christmas» (Рождество) произошло от староанглийского «Mass of Christ» — «месса Христа».

Чулок, в который кладут подарки, связан с историей о Святом Николае (Santa Claus, Николай Чудотворец): через дымоход он подбросил семье бедняка три мешочка с золотом. Мешочки попали в чулки и башмаки, которые сушились возле камина.

Образ Святого Клауса на Руси слился с образом героя русских сказок Мороза Морозовича (Морозко, Студенец) — и стал Дедом Морозом. В славянской мифологии дед с густой белой бородой не всегда был добрым. Разъезжать с мешком игрушек он стал, когда в России стали праздновать Рождество.

Этнологи утверждают, что каждая деталь костюма Деда Мороза что-нибудь означает и связана со славянской мифологией. «Правильный» костюм Деда Мороза — красная длинная шуба и красная шапочка с белым мехом, белые валенки и белые варежки, расшитые серебром (символ чистоты и святости). (Ср. с Санта-Клаусом: полушубок, черные кожаные сапоги, колпак).

Сейчас Рождество — главный праздник в Европе (в отличие от россиян Новый год европейцы отмечают гораздо менее торжественно). Во многих европейских странах на время двухнедельных рождественских каникул закрываются все учреждения, и даже магазины.

К вопросу о необъяснимости некоторых явлений

Мы знаем, что Вифлеемская звезда, по Библии, привела волхвов к пещере, где родился Иисус. Современные астрономы не раз пытались выяснить, ЧТО на самом деле могли видеть волхвы в иудейском небе 25 декабря (7 января) первого года. Вспышки сверхновой быть не могло — наша галактика слишком стара. Ученые предполагали, считали и пересчитывали. В итоге — появилось несколько гипотез, объясняющих библейское небесное явление.

По одной из них это была комета — иначе как она могла «идти» по небу и вести за собой волхвов? Другая гипотеза говорит, что в день рождения Христа Меркурий подошел ближе всего к Земле и отразил от себя свет сразу нескольких других планет, которые выстроились в небе как-то по-особому (если их соединить линиями, получится два наложенных друг на друга треугольника — звезда Давида),— и Меркурий «засиял» ярче обычного.

В 70-х годах британский астроном Дэвид Хагс докопался в древних астрологических записях и Библии до того, что высчитал, будто на самом деле Иисус родился 15 сентября VII века до собственного Рождества. Газеты подняли шумиху, 15 сентября 1993 года объявили Рождеством-2000, так что даже сам Хагс убоялся кары за богохульство и заявил, что человечеству не стоит делать скоропалительных выводов, потому что споры о дате рождения Христа будут всегда.

Есть и другие гипотезы, и каждая из них по-своему сомнительна: погрешности юлианского и григорианского календарей, переход с одного календаря на другой привели к ошибкам в летоисчислении, установить которые уже вряд ли возможно.

Наука до сих пор спорит о достоверности даты рождения Иисуса и о том, сколько на самом деле сейчас лет от Рождества Христова. Исследователи расходятся в сроках на несколько веков.

И пусть себе расходятся. Богословы не спорят, что дата рождения Иисуса условна. Но «вычисление» Вифлеемской звезды их не волнует: 7 января на Земле родился очень необычный парень по имени Иисус — значит, вполне могло быть необычное и необъяснимое небесное явление

Жители Молдовы отмечают канун Рождества по новому стилю

Тысячи верующих готовятся встретить Рождество по новому стилю. В церквях пройдут торжественные службы, а в домах ждут колядующих.

Колядуют в этот день во многих населённых пунктах Молдовы. Чтобы следующий год провести в достатке, в воду для умывания кладут орехи и монеты.

Согласно народным поверьям, огонь в печи надо поддерживать до наступления Рождества, а после рассыпать золу в огороде. Считается, что это даст хороший урожай.

В сочельник священники заходят в каждый дом, чтобы благословить хозяев и возвестить о рождении Христа.

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