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Экономика
На 6% вырос спрос на недвижимость за девять месяцев текущего года
24.12.2017

Почти 115 тысяч сделок о купле-продаже недвижимости заключили за девять месяцев этого года. Это на 6% больше, чем годом ранее. По словам экспертов, обусловлено это экономическим ростом и большим выбором квартир. 

"Это привело к снижению стоимости квадратного метра. Всё основывается на восстановлении экономики. Это позволило разморозить определённые проекты, которые простаивали более трёх лет", - сказал экономический эксперт Роман Кирка.

Наибольшим спросом пользовалась недвижимость площадью более 140 квадратных метров. С начала года продали свыше тысячи такого жилья. 

"Если ещё 5-10 лет назад мигранты и гастарбайтеры вкладывали свои средства в покупку жилья в городской местности, теперь они выбирают жилые районы", - продолжил экономический эксперт Роман Кирка.

Пользуются спросом и квартиры площадью более 70 квадратных метров. Этот показатель увеличился на 18%. Многие предпочитают квартиры площадью от 90 до 110 квадратных метров. Больше всего недвижимости купили в Вулканештах, Страшенах, Фэлештах т Кантемире. Чуть меньше в столице и пригородах.


 
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