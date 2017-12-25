Самая красивая Рождественская ярмарка Молдовы открылась в Оргееве

Открытие самой красивой в Молдове Рождественской ярмарки состоялось в Оргееве. Гостей и жителей города, которых в парке Иванос собралось более 10 тысяч, встречали сказочные украшения, затейливо оформленные домики-теремки с новогодними подарками и различными деликатесами, четыре огромные зимние горки, ледовый каток, Дед Мороз со Снегурочкой и персонажи волшебных сказок. Также состоялся живой концерт с участием группы DoReDos и певицы Антонии.

Под конец праздника организаторы порадовали гостей небывалым световым шоу и красочным фейерверком. Парк Иванос едва вмешал всех гостей, приехавших увидеть настоящую зимнюю сказку. На четырех огромных горках для катания, специально привезенных из Испании, Украины и России, и ледовом катке все желающие могли прокатиться бесплатно. А самых маленьких развлекали сказочные персонажи.

В Резиденции Деда Мороза царила праздничная атмосфера: более тысячи деток рассказали подготовленные стишки, спели песенки и получили у него свои подарки.

Рождественская ярмарка в Оргееве будет радовать гостей и жителей города своей разнообразной культурной и концертной программой вплоть до 7 января 2018 года. На ее сцене под открытым небом каждый вечер будут выступать любимые артисты, цирковые и театральные труппы.

Сегодня, в канун Рождества по новому стилю, в Оргееве выступят известная румынская группа Nemuritorii и певица Мария Илиуц.