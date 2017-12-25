Чьих имен не назвали авторы отчета Kroll-2, или Новый акт глумливого спектакля

Публикация доклада компаний Kroll и Steptoe & Johnson о финансовой афере в трех молдавских банках, стала еще одним эпизодом какого-то глумливого представления, буффонады, растянутой во времени. И само резюме следователей и реакция действующих лиц, политиков, производят впечатление нескончаемого фарса. В принципе, ничего другого и не следовало ожидать, потому что и сама молдавская «кража века» – это грандиозный, многоактный спектакль-мистификация, который разыгрывается перед населением.

Ничего экстраординарного, обычная «кража века»

И об этом говорят характерные детали.

Как установлено, решение о переводе в оффшоры пресловутого миллиарда принималось по существу где-то в украинской Каховке. Причем люди (чьи имена значились в реестре акционеров), уполномочившие тогдашнего президента Banca Socială Наталью Рахубу заключить договор цессии с британской компанией Fortuna United LP, ничего не знали о происходящем. Кто-то, даже неизвестно кто именно, взял у бедолаг паспорта, наобещал им с три короба, надул и превратил в участников изощренного преступления.

Директора британской фирмы Fortuna United LP также оказались фиктивными, некие уроженцы прибалтийских стран.

А сама Fortuna United LP выступила поручителем по многомиллиардным кредитам, которые, в нарушение всех правил, как известно, были выданы Banca Socială в течение двух дней (25 и 26 ноября 2014 г.) нескольким компаниям.

Незадолго до этой кульминации финансового мошенничества, молдавское правительство секретным решением, под видом спасения, направляет в группу ВЕМ 9.5 миллиардов. И они исчезают в «черной» финансовой дыре.

Национальный банк Молдовы, который следит за всеми операциями на финансовом рынке и регулирует их, вдруг ослеп и не заметил, как молдавские банки аккумулируют миллиарды в одном месте (Banca Socială), переводят огромные суммы денег из одной валюты в другую, и не берет под свой контроль использование тех самых 9.5 миллиардов.

Национальный регулятор вводит спецуправление в банках группы ВЕМ только после того, как деньги будут украдены и переправлены в оффшоры, 28 ноября 2014 года.

И при этом глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану заявляет, что ничего экстраординарного в BEM не происходит. Хотя позже грандиозное финансовое мошенничество было названо обществом «кражей века».

Государственные институты участвуют в спектакле

Или другие столь же характерные моменты.

Ограбление банков и перевод миллиардов в оффшоры происходит именно после того, как молдавский парламент проводит специальные слушания по ситуации в Banca de Economii и предписывает принять срочные меры: навести порядок и оздоровить ситуацию в финансовых учреждениях.

Или «странные» действия молдавского правительства. Оно сначала не может найти 80 миллионов и сокращает свою долю в ВЕМ с 56,13% акций до 33,38% и уступает управление частным лицам, а потом выделяет аж 13.5 миллиардов, чтобы «спасти» банки. При этом становится известно, что новый владелец покупает акции ВЕМ и получает полный контроль над организацией на деньги, полученные в кредит из данного же банка.

Доказывает, что молдавская «кража века» – это один большой спектакль и решение правительства о том, чтобы украденные миллиарды возвращали жители страны. Причем под проценты и так, что в результате сумма, необходимая к уплате, возрастает в два раза.

Тем же душком отдает и история, когда президент Игорь Додон инициировал референдум об отмене выплаты населением миллиардов, а КС признал этот плебисцит незаконным и отменил его, лишив главу государства права обратиться к народу.

Ну и конечно, отлично вписывается в сценарий глумливой пьесы решение поручить расследование финансовой аферы группе международных компаний во главе с Kroll.

Смысл игры с участием Kroll

В чем смысл этой игры?

Во-первых, юрисдикция преступления – Молдова. Главные действующие лица и выгодополучатели проживают (проживали) здесь. Большая часть необходимой исходной информации может быть получена только в нашей стране.

Во-вторых, компания частных детективов не обладает полномочиями возбуждать уголовные дела, арестовывать имущество, на основании международного права преследовать преступников за границей, возвращать украденное и т.д. Все это находится в компетенции молдавских органов правопорядка и властей.

В-третьих, эксперты давно пришли к выводу, что тактика, которую используют подобные компании, неэффективна. Это подтверждает президент аналогичной фирмы Интерфор из Нью-Йорка Джувал Авив, бывший военный офицер Израиля. Он говорит, что практикуемые методы недостаточны, «для того чтобы поймать преступников, которые могут перемещать деньги с огромной скоростью, нажав всего на одну клавишу на компьютере».

«Почти в каждом случае подозреваемый хранит свои деньги, оформленными на подставное лицо в другой стране, а в ответ сыщику возражает, что у него нет денег».

Существует множество других уловок и юридических препятствий, затрудняющих возврат похищенных средств. Современные финансовые мошенники тщательно изучают все лазейки в законах и особенности разных юрисдикций. Используют опыт своих предшественников. В общем, делают все, чтобы стать неуязвимыми для преследования.

То, что вернуть деньги почти невозможно, компания Kroll хорошо представляла. Вот почему в условиях контракта оговорено, что первые деньги (60 %) из тех, что будут найдены, пойдут именно следователям.

Преступники дают задание следователям найти виновных

В-четвертых, в подобных случаях важна оперативность действий. А расследование KROLL затянулось настолько, что, как утверждают юристы, утрачена возможность возбуждать уголовные дела по ряду статей. Кроме того, обществу была навязана опасная иллюзия, что «западная компания во всем разберется и вернет украденные деньги». Но, как видим, все далеко не так. Многие уже осознали, что подключение зарубежной компании было уловкой, призванной успокоить граждан и оттянуть время, чтобы можно было окончательно спрятать концы в воду. Вот почему есть серьезное основание считать, что затея с Kroll – это просто трюк властей.

В-пятых, как показали многочисленные журналистские расследования и материалы уже возбужденных дел, «кражу века» и расследование «курируют» политики.

Нет сомнений, что финансовые махинации в банковской системе Молдовы были возможны только при преступном попустительстве и содействии НБМ, органов прокуратуры и т.д. Но НБМ является «заказчиком» для Kroll. Разве компания будет «копать» под своего работодателя? Разве она будет изучать ниточки, которые тянутся от банковских мошенников ко всему молдавскому политическому классу? Нет.

Вот почему обращение к компании Kroll было не больше чем сюжетным элементом глумливой постановки, которую власть разыгрывала перед молдавским обществом.

Без иллюзий

И у тех, кто внимательно следит за ситуацией вокруг «кражи века» и трезво смотрит на вещи, не было больших ожиданий в связи с появлением очередного доклада Kroll.

Если сейчас привести все высказывания спикера парламента Андриана Канду за последние полгода о том, что «к нам едут следователи Kroll с новым отчетом», то многих начнет разбирать смех.

Но особенно примечательной была апрельская презентация с.г.. Кроме Канду в представлении принимали участие премьер-министр Павел Филип и президент НБМ Серджиу Чокля. Нам сообщили, что после «напряженной» работы американским детективам и властям страны стало ясно, что «стратегия возврата будет основываться на инициировании судебных разбирательств в ключевых юрисдикциях» и «на продолжении поиска остальных похищенных средств». Удивительное достижение «гигантов мысли»! Разве существует другой способ возврата, кроме как по суду?

Однако в материале, который был нам представлен на днях, никакой стратегии возвращения денег нет. Ее и не могло быть, и выше мы уже объяснили почему.

И сама публикация была чем-то вроде «плевка» в лицо общества. Материал был представлен на английском языке. Фамилии выгодополучателей не прозвучали. Даже не упоминались названия других молдавских банков, которые были вовлечены в отмывание денег и воровство миллиардов. Вина за финансовые мошенничества возлагалась на Илана Шора. Но с самим бизнесменом зарубежные следователи почему-то так и не встретились.

Шор обвиняет Kroll в выгораживании бенефициаров банковского мошенничества

Буффонный характер этой пиар-акции стал особенно очевидным после официального заявления представителей примара Оргеева. В пресс-релизе сказано: «Как мы и предупреждали ранее, «результаты», которые представил Kroll в своем очередном «произведении», не сообщают абсолютно ничего нового. Практически все, о чем так громко и «сенсационно» говорит Kroll, было представлено Иланом Шором следствию. В том числе и то, что его банки и структуры использовали в качестве инструментов. Ни реальные бенефициары, ни следы основной массы денежных средств в этом «отчете» так и не были выявлены».

Представители бизнесмена назвали деятельность компании Kroll «заказной», направленной на дискредитацию имени Шора и выгораживанием реальных бенефициаров банковского скандала. А поэтому «адвокатами подан иск в суд на компанию Kroll» с целью разоблачения ее злонамеренных действий.

Стоящие за Шором

Кто же прав? Тот, кто внимательно изучал все этапы и детали «кражи века», понимает, что Илан Шор не мог стать владельцем банков группы ВЕМ без поддержки влиятельных политиков. Никто не выделил бы его банкам миллиардов, если бы секретное решение не лоббировали лидеры политических партий, и НБМ не закрывал бы глаза на сомнительные финансовые операции по отмыванию денег и прокручиванию их через оффшоры. За Иланом Шором, безусловно, стояли те, кто контролировал парламент и правительство. Любопытно, что бизнесмен давно назвал эти имена. Он рассказывал, что «примерно в середине 2014 года, Влад Филат пригласил его на встречу с г-ном Плахотнюком. Причиной встречи он назвал переживания В.Плахотнюка о маленьком наличии денежных средств в "Банка де Економий". «Встреча состоялась в гостинице "Кодру", уточняет Шор, - Когда я зашел туда, там уже присутствовали В.Филат, Ю.Лянкэ и В.Плахотнюк…В конце разговора В.Плахотнюк сказал, что уже начинаются проблемы с наличием денег в банке и сказал в жесткой форме, чтобы не исчезли деньги из ВЕМ-а и что «если люди, которые держат там деньги, тебя не порвут, то я тебе точно обещаю большие проблемы».

Как известно, Юрий Лянкэ подтвердил факт этой встречи. Из свидетельств Шора ясно, что Лянкэ, Плахотнюк и Филат прекрасно знали ситуацию в банках ВЕМ. И если Лянкэ тогда был главой правительства, то Плахотнюк и Филат никаких государственных постов не занимали. Но именно от них зависели действия кабмина - принятие под свою ответственность закона о гарантиях правительства банкам и секретное решение о выделении миллиардов. И нет ничего удивительного, что основное перечисление денег в оффшоры произошло 25 и 26 ноября 2014 г. 30 ноября должны были пройти выборы в парламент, а евроинтеграторам нужна была победа. Выборы для партий - очень большие расходы. И 30 ноября (и после) требовалось много денег, чтобы со всеми рассчитаться.

Так был ли Илан Шор главным выгодополучателем, как это утверждается в новом отчете Kroll?

Правда для Гимпу, Санду, Лянкэ и Филата

Как только резюме доклада зарубежных пинкертонов опубликовали СМИ, на авансцену поспешили молдавские политики, чтобы сорвать аплодисменты. Без их пяти копеек фарс властей был бы слишком заметным.

Громче всех раскудахтался Михай Гимпу. После череды коррупционных разоблачений в стане либералов и изгнания ЛП из правящей коалиции, Гимпу решил вылить ушаты грязи на своих бывших партнеров. Он потребовал опубликовать доклад полностью и назвать имена получателей ворованных денег. Также как и Шор, главный либерал считает, что, наняв «зарубежную компанию, власти создают только видимость поиска украденного миллиарда».

В маске разоблачителя одной из первых выскочила на публику и лидер ПДС. Она опубликовала выдержки из стенограммы секретного совещания правительства и указала пальцем на Канду. Это он «настойчивее всех продвигал утверждение госгарантий для трех банков без механизмов защиты против злоупотреблений». Кроме того, не названы два молдавских банка, куда ушла большая часть из украденных денег. «Но власти не хотят, чтобы мы узнали детали», - считает Майя Санду. И ее мысли, как всегда, блещут «новизной». Но жаль, что она не воспользовалась возможностью, чтобы рассказать о том, как голосовала в правительстве Габурича за новые миллиарды для ВЕМ и поддержала передачу в концессию кишиневского аэропорта.

В образе «искателя правды» предстал и фигурант банковского скандала Юрий Лянкэ. Другого от него никто и не ожидал. Он приветствовал «работу компании Kroll» и сказал, что с нетерпением ожидает окончательного отчета, «чтобы узнать правду в последней инстанции». Долго придется ждать лидеру ЕНПМ. Но если он навестит в заточении своего бывшего босса Влада Филата, то истина намного раньше откроется ему.

Самый короткий путь к «истине в последней инстанции»

Однако существует и самый простой способ убедиться, что новый доклад Kroll - напрасная трата денег и что-то вроде фарса. Достаточно пригласить в телестудию общественного ТВ Молдовы Влада Плахотнюка, Влада Филата, Илана Шора, Юрия Лянкэ, Дорина Дрэгуцану, Вячеслава Платона и дать возможность телезрителям страны в прямом эфире адресовать им любые вопросы по «краже века», и правда очень быстро выйдет наружу. Не верите?

Сергей ТКАЧ