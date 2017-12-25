Главная Что хорошего принес 2017 год в области внешней политики. Кампания IPN Со всем тем хорошим и плохим, что в нём было, 2017 год подходит к концу, и сейчас самое время подвести его итоги. Для этого IPN собрал отовсюду хорошие мысли, на этот раз только хорошие, как мысли тех, кто принимает решения, так и тех, для кого эти решения принимаются. Что хорошего принёс 2017 год? На этот вопрос мы предложили ответить тем, кто согласился присоединиться к нам в стремлении отыскать что-то хорошее в окружающих нас вещах и в тех событиях, которые накладывают на нас свой отпечаток. Даже если зачастую не всё идёт так, как нам бы хотелось, успеха добиваются те люди и общества, которые способны увидеть и в проблемах, и в не самых позитивных вещах дополнительную возможность для того, чтобы вмешаться и изменить положение дел к лучшему. В случае каждой из затронутых тем мы представим несколько рейтингов, отражающих позицию их составителей. Ниже Вы можете увидеть, что хорошего принёс 2017 год в области внешней политики.



Рейтинг Министерства иностранных дел и европейской интеграции:



1. 17 июля 2017 года был введен совместный молдавско-украинский контроль в пункте пропуска Кучурган-Первомайск.



„Это действие направлено на облегчение свободного передвижения людей, товаров и транспортных средств, а также подакцизной продукции и продуктов питания (животного и растительного происхождения). Констатируем положительный эффект этого шага и, несмотря на давление со стороны приднестровских властей на бизнес-среду, до сих пор не было зарегистрировано ни одного неприятного инцидента. В начале 2018 года мы планируем перейти на новый этап осуществления контроля и его расширения в другие пункты пересечения границы в центральном секторе приднестровского участка на основе нового Межправительственного соглашения, которое было подписано 6 октября 2017 года в ходе визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Кишинев”.



2. 24 ноября 2017 года была принята Декларация Саммита Восточного партнерства.



„В Декларации Саммита Восточного партнерства, принятой 24 ноября 2017 года, ЕС передал четкий сигнал продвижения сотрудничества с государствами-партнерами, которые продвигают качественные реформы. Релевантным в связи с этим является признание суверенного права каждого партнера на свободный выбор уровня амбиций и целей, к которому он стремится в отношениях с Европейским союзом, а также признание европейских устремлений и европейского выбора партнеров, как предусмотрено в соглашениях об ассоциации, подписанных с ЕС”.



3. Достигнуто улучшение в динамике приднестровского урегулирования.



„Самым главным достижением 2017 года стало продвижение в приднестровском урегулировании, которое материализовалось Декларацией, утвержденной Советом министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, признающей прогресс и политическую волю сторон в урегулировании конфликта”.



4. Было расширено дипломатическое присутствие в Республике Молдова и достигнуто облегчение визового режима с Японией.



„В феврале 2017 года было открыто Посольство Австрии, а в декабре 2017 года был открыт Офис Посольства Нидерландов и Офис связи НАТО в Республике Молдова. Согласно решению Министерства иностранных дел Японии, с 1 января 2018 года облегчаются процедуры выдачи краткосрочных виз для граждан Республики Молдова”.



5. Был утвержден и запущен План действий Совета Европы для Республики Молдова. Впервые была проведена акция Open Day Moldova в Страсбурге.



„Для укрепления многопланового сотрудничества с Советом Европы, в 2017 году были проведены двусторонние встречи с Генеральным секретарем Турбьерном Ягландом, который совершил официальный визит в Республику Молдова (30-31 мая 2017 года) и принял участие в официальной презентации Плана действий Совета Европы для Республики Молдова на 2017-2020 годы (Кишинев, 30 мая 2017 года), а так же в Open Day Moldova в Страсбурге (4 декабря 2017 года)”.



Рейтинг Ассоциации по внешней политике:



1. Активизация отношений Республика Молдова-Украина и открытие общих пунктов пропуска на границе.



„Углубление отношений Республики Молдова с соседями является стратегическим приоритетом, как для нормального развития, так и для решения существующих на региональном уровне проблем. Аннексия Крыма и создание горячих конфликтных зон в Украине оживило молдавско-украинские отношения в том, что касается приднестровского региона и контроля участка границы, который не контролируется молдавскими властями. Открытие 17 июля 2017 года общего пункта пропуска на границе Кучурган-Первомайск на приднестровском участке создает предпосылки для расширения сотрудничества в области приднестровского урегулирования, а так же в области региональной безопасности”.



2. Три года внедрения Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский союз.



„Соглашение об ассоциации Республика Молдова – Европейский союз обозначает рамки сотрудничества, а так же вектор развития Республики Молдова. Подписание Соглашения об ассоциации в июне 2014 года стало важным событием для Молдовы, укрепив европейские устремления страны, а продолжение европейского курса, независимо от перемен на внутреннем уровне, демонстрирует необратимость этого процесса”.



3. Саммит Восточного партнерства в Брюсселе.



„Участие представителей Республики Молдова в Саммите Восточного партнерства является подтверждением обязательств, взятых странами Вп и ЕС для продолжения диалога, как на двустороннем, так и многостороннем уровне. Пересмотр сотрудничества позволил выявить критические темы, а так же предложить солидный план действий „20 результатов до 2020 года”, который касается интересов граждан, экономического развития, укрепления институтов и хорошего управления”.



4. Открытие офиса связи НАТО в Республике Молдова



„Республика Молдова в качестве нейтрального государства пользуется широкой поддержкой евроатлантических партнеров. НАТО посредством программы Партнерство ради мира, а так же других целевых программ, способствовал модернизации и профессионализации сектора безопасности. Открытие офиса связи НАТО в Молдове позволит повысить эффективность сотрудничества на уровне учреждений. Кроме того, будет способствовать развитию углубленного партнерства, необходимого в новых условиях региональной безопасности”.



5. Признание Европейской комиссией эффективного выполнения либерализации визового режима Молдова – ЕС.



„С апреля 2014 года Республика Молдова пользуется безвизовым режимом с ЕС, и это позволило гражданам, обладателям биометрических паспортов, свободно путешествовать. В то же время, поддержание этого режима предполагает наличие и соблюдение целого ряда требований, касающихся внутренних дел, безопасности и прав человека. Признание Европейской комиссией эффективного выполнения либерализации визового режима Молдова – ЕС является свидетельством институциональной эффективности и соблюдения нормативно-правовой базы”.



Рейтинг Института публичных политик (саркастический подход!):



1. Исключительное качество молдавских высокопоставленных лиц и свободное владение ими английским языком отражено в международной прессе.



2. Визит молдавских социалистов в Северную Корею за счет Северной Кореи.



3. Пышный прием Влада Плахотнюка в Совете Европы.



4. Паломничество в белых брюках Игоря Додона и его коллег на гору Афон.



5. Использование Республикой Молдова передового опыта борьбы с коррупцией в области выборов.

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