Игорь Додон: В концепции новой Конституции будут учтены грабли, на которые мы наступали все эти годы

Концепция новой Конституции с включением поправок в том числе по Приднестровью и Гагаузии, будет разработана в следующей году, заявил президент Игорь Додон в ходе интервью в рамках пресс-клуба «Социальный резонанс». При этом он отметил, что торопиться с принятием нового Основного закона не стоит.

«Мы создали комиссию в Совете гражданского общества, которая при президенте. Там руководитель Пулбере – бывший председатель Конституционного суда. Мы договорились, что в следующем году разработаем концепцию новой Конституции, которая будет учитывать наш горький опыт, те грабли, на которые мы наступали все эти годы. Но торопиться принять в следующем году не стоит, потому что я оптимист и надеюсь, что в новой Конституции будет прописано все, что касается Приднестровья», - заявил президент.

В этом контексте Игорь Додон вспомнил, как в 90-е годы развернулся конфликт на юге страны. Однако при своевременном вмешательстве внешних сил, в том числе Турции, была достигнута договоренность о создании автономии.

«Ровно 23 года назад был принят Закон об особом статусе Гагаузии, как компромисс. Иначе могла быть война на юге. И тогда Кишинев взял на себя обязательства в этом законе, и он был принят конституционным большинством. Знаю, что вариант Гагаузии был для некоторых представителей Приднестровья приемлем. Была бы широкая автономия, но мы тогда этот шанс упустили. Поэтому новая Конституция, которая обязательно должна быть принята на референдуме на левом берегу и на правом, должна все это учитывать. Должна быть система сдержек и противовесов», - отметил глава государства.

По словам Игоря Додона в концепции новой Конституции речь пойдет и о запрете переходить из одной партии в другую, несмотря на возражения Венецианской комиссии. «Потому что то, что происходит сейчас, это полный беспредел», – заключил президент Молдовы.

Говоря об этом, Игорь Додон обратил внимание на тот факт, что Демпартия, которая заполучила на выборах 17%, контролирует на сегодняшний день парламент за счет того, что смогла переманить депутатов. При этом, в случае необходимости, правящий режим интерпретирует Конституцию в свою пользу.