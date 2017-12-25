Характеристика 2017 года от известного политического аналитика!

Известный политический аналитик Оазу Нантой назвал политический 2017-й год годом деградации.

Корреспонденту портала ТРИБУНА Оазу Нантой заявил, что «если одним словом, то деградация». «Деградация доверия граждан к перспективе существования Республики Молдова, массовый отток граждан за рубеж, потеря доверия граждан к основополагающим государственным учреждениям и правосудию.

Если не учитывать визит на Афон команды во главе с Игорем Додоном в белых штанах, то тогда и международная изоляция Республики Молдова», — отметил аналитик.

На вопрос, какое политическое событие ознаменовало 2017-й год, Оазу Нантой ответил, что это «отрицательное событие». «20 июля этого года, вопреки воле многочисленных граждан, рекомендациям Венецианской комиссии и предупреждениям европейских партнеров Республики Молдова, с целью искажения волеизъявления молдавских избирателей, была изменена избирательная система в стране», — заявил он.

Андриана Кептине