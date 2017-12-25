В условном рейтинге, составленном порталом ТРИБУНА, перечислены политические события 2017 года, которые войдут в историю страны.

Возглавила рейтинг реформа избирательной системы. «Несомненно, это было главное политическое событие года, которое держало в напряжении не только политиков, но и все общество. К тому же, ввод смешанного голосования повлиял и на отношения Молдовы с европейскими учреждениями, уже не говоря о том, что эта реформа радикально изменила ситуацию, связанную со следующими парламентскими выборами», — отмечает источник.

Вторым событием уходящего года стала реформа центральной публичной администрации. «Объявленная еще в 2016 году, эта реформа была проведена только во второй половине 2017 года. В итоге, количество министерств было сокращено с 16 до 9, а многочисленные агентства, бюро, службы и департаменты были совмещены», — пишут авторы рейтинга.

На третьей позиции рейтинга начало кампании по вводу президентского правления. «Эта кампания была инициирована ПСРМ, которая намерена собрать около 1,5 млн. подписей граждан в поддержку ввода президентского правления. В ПСРМ уверены, что только эта президентское правление позволит Молдове развиваться, и стать процветающим государством», — отмечается в источнике.

Кристина Пендя