Молдова заберет себе роскошные дворцы и прочее имущество участников «кражи века»

Организаторы «кражи века» из банковской системы могут лишиться своего имущества и ценных активов в пользу государства. Молдова намерена конфисковать движимое и недвижимое имущество участников вывода огромных сумм из банковской системы Молдовы.

Пока эта мера является акцией пиара со стороны правительства – организаторы аферы до сих пор официально неизвестны, а единственным подозреваемым является уже осужденный муж певицы Жасмин бизнесмен Илан Шор.

О намерении пополнить бюджет за счет конфискаций особняков и земельных участков неназванных махинаторов заявил в интервью Europa Libera министр финансов Октавиан Армашу. Чиновник посчитал, что таким способом государство хотя бы частично компенсирует потери бюджета.

- Мы все ждем, когда сможем покрыть долг, который взяло на себя государство перед Национальным банком. Не буду судить тех, кто принял такое решение, но оно помогло нам сохранить банковскую систему и доверие к ней граждан. Когда я вступил в должность, долг уже был, и хочу заверить всех, что мы прилагаем максимум усилий, чтобы найти финансовые источники и закрыть этот долг. Это деньги от ликвидации Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, также это имущество тех, чья вина в краже будет доказана, - заявил Армашу.

Министр признался, что страна если и увидит деньги, то очень нескоро. В официально опубликованной части доклада американского детективного агентства Kroll указывается, что кражу координировал и руководил злоумышленниками мэр Оргеева бизнесмен Илана Шор, муж певицы Жасмин. Но он уже осужден. Настоящих заказчиков, а также их покровителей во власти страны детективы так и не назвали.