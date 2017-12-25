Топ-5 политических скандалов, которые потрясли Молдову в 2017 году

Политическая жизнь Республики Молдова в 2017 году выдалась насыщенной.

Самым ярким и острым событием уходящего года стал дипломатический скандал между Молдовой и Россией. Высылка сотрудников российского посольства заставила отреагировать на это как президента республики, так и высших чинов РФ. Тем не менее, много интересного происходило в нашей стране и помимо этого скандала. Пять самых ярких и скандальных событий предлагает вниманию читателей "Блокнот Молдова".

1. Высылка российских дипломатов и журналистов

Громкий скандал разразился после того, как очень чувствительный удар был нанесен по отношениям между Россией и Молдовой, которые начали налаживаться после победы на президентских выборах Игоря Додона. 29 мая Кишинев направил в посольство России ноту с требованием к пяти дипломатам покинуть страну в течение 72 часов.

Игорь Додон незамедлительно выступил с жесткой реакцией на демарш власти в отношении Российской Федерации. Он заявил, что евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые могут привести к ухудшению молдо-российских отношений. Он высказал мнение, что это, скорее всего, сделано по заказу Запада.

Эксперт по российско-молдавским отношениям, главный редактор сети городских сайтов "Блокнот" Олег Пахолков заявил, что главная причина кроется в мести проевропейских либералов президенту Молдовы Игорю Додону, который победил на выборах главы государства осенью 2016 года с программой сотрудничества в первую очередь с Россией. В результате Москва заявила о выдворении пятерых молдавских дипломатов в ответ на демарш Кишинева.

В ноября на паспортном контроле в аэропорту Кишинева задержали двоих представителей российских СМИ. У продюсера ВГТРК Марины Сафроновой и обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолетова отобрали паспорта. Обоих без объяснения причин отправили в «чистую зону». Ранее отказ во въезде в Молдову получили главный редактор еженедельника "Российские вести" Дмитрий Ермолаев и латвийский журналисту Андрей Татарчук, а прилетевшую в Кишинев спецкора «Комсомолки» Дарью Асламову депортировали в Румынию.

2. Запрет на пролет самолета с Дмитрием Рогозиным на борту и объявление его персоной нон грата

Международным скандалом закончился инцидент, когда румынские ВВС запретили пролет гражданского самолета из Москвы в Кишинев через свое воздушное пространство. Власти соседней страны не позволили пересечь воздушное пространство рейсовому пассажирскому самолету, в котором в качестве пассажира летел в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Спустя несколько дней посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин был вызван в МИДЕИ Молдовы. Ему указали на интервью Рогозина телеканалу «Россия-24», в котором вице-премьер «допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдовы, ее руководства, затрагивающие имидж молдавского государства как внутри страны, так и за ее пределами».

Учитывая последние реакции действующего парламентского большинства в стране, послу было указано на то, что молдавские власти объявят Дмитрия Рогозина нежелательной персоной на территории Молдовы. При этом ему будет запрещен въезд в Молдову, а также транзит через территорию нашей страны.

В ответ Рогозин пообещал «очень жесткий разговор» с теми, кто дергает за ниточки власти Молдовы и Румынии. А в одном из интервью он рассказал, против кого именно была направлена провокация с его самолетом.

3. Возвращение в правительство бывших премьер-министров, причастных к «краже века»

Откровенным шоком для граждан Молдовы и для многих политиков стало назначение Демократической партией Юрия Лянкэ и Кирилла Габурича министрами в новом правительстве. Затем Лянкэ занял должность вице-премьера по европейской интеграции. Как известно, именно он в 2014 году в качестве премьер-министра страны секретно выдал кредит на сумму 9,2 миллиардов леев из государственных резервов для покрытия образовавшейся в результате кражи миллиарда долларов финансовой дыры.

Другой скандальный чиновник, Кирилл Габурич, возглавил Министерство экономики и инфраструктуры. Он, также будучи главой правительства, подписал секретное распоряжение о выделении 4,5 миллиардов леев на покрытие украденных ранее денег. В дальнейшем эти средства были объявлены государственным долгом, возвращать который обязали граждан Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додона заявил, что место некоторых кандидатов за решеткой, а не во власти. А Майя Санду - бывшая коллега Лянкэ и Габурича - будучи членом правительств во время «кражи века», высказала уверенность, что перестановки в правительстве не принесут свежую кровь в процесс реализации реформ в Республике Молдова. Она также заявила, что ее бывшие коллеги по партии находятся под каблуком у Плахотнюка.

4, Отстранение Киртоакэ и аресты в примэрии Кишинева

В конце весны было арестовано практически всё руководство Кишинева, включая генерального примара Дорина Киртоакэ. Так, после обысков в кабинете и дома у столичного градоначальника он был помещен в следственный изолятор НЦБК. Следствие установило, что Киртоакэ обеспечил выигрыш в тендере на оборудование парковок компании Eme Parkleitsystem и рассчитывал на 13% от прибыли фирмы. Срок ареста постоянно продлевается, и уже более полугода отстраненный примар находится то под домашним арестом, то под судебным контролем.

Задержание Киртоакэ, который приходится племянником лидеру Либеральной партии Михаю Гимпу, спровоцировало выход этого политформирования из правящей в Молдове прозападной коалиции. Лидер ЛП уверен, что Дорин Киртоакэ был задержан и впоследствии арестован из-за того, что на него заявили его бывшие подчиненные.

Офицеры Национального антикоррупционного центра совместно с антикоррупционной прокуратурой по итогам обысков в столичной примэрии задержали вице-примара Нистора Грозаву и главу Управления транспорта и путей сообщения Игоря Гамрецкого, а также мунсоветников Олега Онищенко, который при задержании попытался бежать от офицеров НЦБК и Геннадия Думанского. Был арестован и бизнесмен Александр Пинчевский, считающийся одним из самых богатых людей Молдовы.

Все эти аресты были связаны с расследованием относительно контракта на обустройство платных парковок между примэрией и офшорной компанией EME Parkleitsystem. Известно, что контракт в обход мунсовета подписал именно Нистор Грозаву.

5. Стурза и Воронин о короле Михае I

Смерть последнего короля Румынии спровоцировала резкий конфликт между двумя известными молдавскими политиками.

Лидер коммунистов Владимир Воронин отказался почтить в парламенте вставанием память Михая. Это крайне возмутило бывшего премьер-министра Иона Стурзу. Он прямо назвал себя румыном и поэтому посчитал поступок Воронина оскорблением в свой адрес. Стурза заявил, что король Михай был эталоном достоинства и символом целой нации.

В ответ Владимир Воронин сказал, что Румыния под руководством Михая участвовала в войне против нашей страны - Советского Союза. В числе погибших во Второй мировой оказался и отец лидера Партии коммунистов Республики Молдова.

- Позорно, товарищ Воронин! Могли бы просто тихо подняться. Выши выходки становятся всё более опрометчивыми, а поздняя старость – пародией, лишенной достоинства. Король Михай был эталоном достоинства и жертвы для Родины; символом целой нации, частью которой вы, к счастью, не являетесь! Оскорбить его память является необоснованным оскорблением в мой адрес и в адрес всех тех, кто чувствует себя румынами, - возмутился Ион Стурза.

- Ион Стурза, ты всегда был для меня никем! Даже несмотря на свое богатство. Тем более, что богатство и деньги не всегда являются результатом работы и мудрости. Я и мои товарищи не встали в память о вашем любимом короле, потому что Румыния под руководством умершего и фашиста Антонеску участвовала в войне против моей страны – Советского Союза. В этой войне, как известно, погибло 27 миллионов советских граждан. В их числе и мой отец, - парировал Владимир Воронин.