Почему Плахотнюк передумал стать премьером в этом году и будет ли он им в 2018-м

Правящая коалиция приняла в окончательном чтении закон о пропаганде в СМИ, чтобы подтвердить свою лояльность странам Запада. Политолог Эрнест Варданян считает, что закон был принят в русле тенденций, существующих в регионе. «С 2014 года ведётся борьба с влиянием российских СМИ, - заявил Варданян. - Этот закон принят для того, чтобы власти ещё раз подтвердили свою лояльность странам Запада, но я не уверен в том, что Западу это нужно. На поверхности постоянное желания молдавских властей показать себя большими католиками, чем папа римский …

Как показали восемь лет правления, для этой власти важна исключительно форма, внешнее проявление, а содержание - пустое, гнилое, антинародное и безнравственное - тщательно скрывается».

Эрнест Варданян сравнил молдавскую демократию с трупом, который пудрят и красят власти: «И то, что Конституционный суд устраивает импичмент президенту на 15 минут, чтобы вместо президента подписать закон о назначении министра - это невидимое миру издевательство над Конституцией, над народом, который является носителем власти по Конституции. Мы констатируем государственный кризис – это узурпация власти, это подмена законов».

По мнению юриста Сергея Мишина, вероятнее всего, президент Игорь Додон не промульгирует этот закон, и неизвестно, сможет ли правящая коалиция вновь отстранить главу государства от должности на 15 минут, как это было сделано в случае с назначением министра обороны: «Что касается промульгирования закона, то в Конституции чётко записано, что если парламент принял закон повторно, то президент обязан его промульгировать. Не промульгируя его, он нарушает Конституцию. У парламентского большинства в таком случае остаётся единственное решение – объявить президенту импичмент, и ничего больше». По словам Мишина, если главе государства будет объявлен импичмент, то этот вопрос придётся вынести на референдум, а народ не поддержит отставку Додона.

Говоря о настроениях в обществе, журналист Игорь Волницкий отметил, что всё больше людей не верят в то, что их голоса будут что-то значить на следующих выборах. По его мнению, в Молдове создан опасный для демократии прецедент: партия, занявшая четвёртое место на предыдущих парламентских выборах, сегодня руководит всей страной. «Партия, которая получила один мандат депутата в НСГ, руководит собранием. Партия, которая получила один мандат в кишиневском муниципальном совете, руководит примэрией столицы, - отмечает Волницкий. - Не исключено, что этому примеру могут последовать и другие страны. Везде есть искушение заставить демократию работать на себя. Опасность в том, что в Молдове такая «демократия» может привести к электоральной апатии».

С какими сюрпризами мы входим в 2018 год

«Ситуация сложилась так, что Европа в большей степени, американцы - в меньшей устранились от дел в Молдове, - считает Эрнест Варданян. - Американцы заняты Иерусалимом, Ираном, Северной Кореей. Европе сейчас не до Молдовы: Британия уйдет, тяжелые отношения с Польшей и Венгрией».

По словам Сергея Мишина, США теряет свои позиции в ООН: «Резолюцию ООН, осуждающая действия США в Израиле поддержали многие страны, даже партнеры – Германия, Франция, Италия, Великобритания, Италия, Иран и Ирак. США начинает терять контроль в Евросоюзе. Далее более – Россия и Китай должны стать партнерами Евросоюза, а не США. Поэтому США ищет такие страны как РМ, где у них еще есть влияние. И мы им интересны по одной причине – близостью к России. Если Европа снимет с себя бремя США, то ни у нас, ни у Украины не будет другого выхода, как разворачиваться в сторону Евросоюза и СНГ».

«В Европе происходит нестандартная ситуация, которая завораживает и символизирует эпоху перемен, - заявил политолог Варданян. – Такие страны, как Австрия, Венгрия, Польша, Чехия, не самые главные и сильные европейские страны, будут диктовать. В феврале 2016 года самый молодой министр иностранных дел в мире, а сейчас новый канцлер Австрии Себастьян Курц, закрыл балканский коридор для беженцев из Ближнего Востока вопреки давлению Меркель. Сейчас Меркель – «хромая утка». Австрия будет показывать Германии, что ультраправые в правительстве уже не моветон – времена меняются. Польша уже показала, что может наплевать на либеральные ценности Евросоюза. Венгрия показывает это с 2010 года. Противостояние Клауса Йоханниса с правительством в Румынии не менее драматично, чем у нас. Этого не замечают многие молдавские политологи и журналисты. Мир перестал быть черно-белым. Забудьте, что Россия – это плохо, а США – это хорошо. Происходят такие вещи, что нельзя мерить региональные процессы исходя из местечковых рассуждений».

По словам журналиста Игоря Волницкого, мировые процессы окажут в следующем году самое непосредственное влияние на РМ. Партия Майи Санду и Андрея Настасе приняты в Народную европейскую партию. Это означает, что партия, которая держит власть в основных европейских структурах, определилась с выбором. Третьим партнером является ЛДПМ. Партию Юрие Лянкэ отвергли. Россия ясно определилась со своим выбором – это партия социалистов. Остается вопрос с ДПМ. «Выражаясь языком социальных сетей, ДПМ – в активном поиске, - отметил Волницкий. - Ясно, что партия пытается наладить отношения с США, чтобы быть ставкой американцев в РМ. Молдавские власти могут пригодиться американцам в их интересе к Украине и их неприязни к России. Их действия строятся в соответствии с этими принципами. Ирония в том, что это не государственная политика, а политика в интересах узкой партийной группы».

Варданян добавил, что «вся внешняя политика Молдовы сводится к тому, чтобы лидер ДПМ красиво поехал в США, красиво бы что-то там показал, к примеру, закон о борьбе с российской пропагандой, а по возвращении все вернулось бы на свои места. Это даже не партийные интересы, это интересы одного де факто правителя Молдовы, который не обладает никакими функциями в стране».

По словам политолога, заблуждение в том, что американцы работают только с Плахотнюком: «Американцы с европейцами хотят Майю Санду и Андрея Нэстасе в коалиции еще с кем-то. Россия хочет социалистов. А вот демократов не хотят ни те, ни другие. Поездки Плахотнюка, эта попытки заставить нас думать, что в США хотят увидеть его. В действительности все наоборот: это он хочет себя подать США».

К чему стоит готовиться

По словам Сергея Мишина, 2018 год принесет выборы по смешанной системе и новые перестановки. Эрнест Варданян отметил, что в текущем году Плахотнюк не назначил себя премьер-министром, но это может произойти в следующем: «Он дошел до такого состояния, когда деньги его уже не интересуют, ему хочется власти. Ему интересна должность премьера, а не президента. С другой стороны, он понимает, что должность премьера сопряжена с ответственностью, включая уголовную. Это его сдерживает. Идет борьба рисков и амбиций».

Мнения высказаны в эфире передачи «Главный вопрос» на телеканале НТВ Молдова.

Подготовила Марина ТИМОТИН