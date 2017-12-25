Только в Молдове Рождество официально празднуется в новом и старом стиле

Согласно Закону о юбилейных днях и праздниках, в Молдове официально отмечается Рождество 25 декабря и 7 января

Рождество или Рождество, рождение Иисуса Христа, является христианским праздником, отмечаемым 25 декабря по григорианскому календарю или 7 января по юлианскому календарю каждый год.

Рождество является частью 12 княжеских праздников византийских церквей. В некоторых странах, где христиане составляют большинство, Рождество также является законным праздником, а время празднования продлевается на следующий день, 26 декабря.

Официально в Молдове этот день отмечается 25 декабря и 7 января в соответствии с Законом о памятных днях и праздниках. Большинство населенных пунктов, которые проводят этот праздник по новому стилю, находятся на юге и севере республики.

Обычай украшения елки берет свое начало от германских народов. Традиция распространилась на остальную Европу, а затем на весь мир после Первой мировой войны.

За 40 дней до праздников христиане отмечают Канун Рождества, который заканчивается в день Рождества после литургии. Резка свиньи в день Игната — важный момент, который предвосхищает Рождество.