Иммигранты вернутся в Молдову, когда она вернется в прошлое!

У меня есть хороший знакомый, очень опытный и уважаемый врач-хирург. Он часто говорит, что мы многое потеряли, отказавшись от старой системы в медицине. Считает, что даже развитым европейским странам, таким, как Германия, до той нашей советской системы далеко.

А когда начинает говорить о том, как сельских жителей записывают в очередь к врачу через 2-3 месяца, при том, что у них обнаружены опухоли, и им дорог каждый день, переходит на ненормативную лексику.

Но медицина это отдельная большая тема. В ней, как говорится, без 100 граммов спирта не разберешься. Болячки мы оставили на «после праздников», а пока бегаем по корпоративам и утренникам. И если корпоративы это, в принципе, те же 100 граммов спирта и веселье, то утренники – это то хорошее, что у нас каким-то образом осталось.

Новогодние утренники в наших детских садиках это праздник души! Родители умиляются, даже плачут, потому что и не догадывались, на что способны их сорванцы: стихи, танцы, песни – наши дети, оказывается, настоящие артисты! Как они, с которыми так трудно справиться дома, понимают воспитательниц просто по выражению их лиц, а воспитательницы, раскрасневшиеся, внимательно поправляют все части их костюмов, отвалившихся во время танца. Сколько труда и усилий стоит за этим! Смотришь, восхищаешься, улыбаешься до того момента, как вспомнишь, сколько денег им платит государство за их труд.

В наше время мало кто станет за такие деньги делать то, что делают они. А они стараются так, как в последний раз. Дед Мороз у нас такой был, что, кажется, мы взрослые, сами в него поверили и радовались не меньше детей.

После утренника взрослые снова уехали по своим делам, а воспитательницы пошли кормить детей и укладывать их спать. Они какие-то неутомимые.

- Мы любим свою работу, - сказала мне как-то наша воспитательница. – Я не представляю, как бы я смогла жить без этой работы. Главное, чтоб не закрывали нас, чтобы садики работали, они же так нужны.

Нужны, очень нужны! Только это почему-то не признает руководство страны, которое вечно стремится к каким-то иллюзорным целям, теряя все то хорошее, что у нас есть. Это ведь касается не только детских садов. Но их, скорее, в первую очередь! Ради детей же и уезжают наши граждане. Значит, чтобы их остановить, стране нужно позаботиться о детях. А как наше государство заботится о детях? Ответом может быть, например, сравнение обеспечения средствами гигиены детских садов и депутатов.

Как сообщает anticoruptie.md, всего в Кишиневе 157 дошкольных учреждений, которые посещают 32 600 детей. По данным муниципального Управления образования молодежи и спорта Кишинева, в прошлом году на приобретение гигиенической продукции на все дошкольные учреждения столицы было выделено более 960 тысяч леев. Причем большая часть денег, выделенных на гигиенические и бытовые товары, предназначалась для покупки извести и хлора, а не на мыло и моющие средства. Туалетная бумага в списке закупок вообще не упоминается.

Совсем другая картина наблюдается с обеспечением предметами гигиены депутатов парламента. Гигиена в парламенте обеспечивается на самом высоком уровне – народные избранники пользуются новыми туалетами и высококачественной гигиенической продукцией. В туалетных комнатах имеется белая туалетная бумага, биоразлагаемая защитная бумага для унитазов и жидкое мыло. На средства гигиены и санитарную продукцию в прошлом году секретариат выделил более 302 000 леев.

При этом общее число сотрудников законодательного органа вместе и заместителями, консультантами и помощниками в прошлом году составляла 560 человек. Таким образом, на одного законодателя для приобретения средств гигиены было израсходовано 530 леев, что в 18 раз больше, чем на одного ребенка в столичных дошкольных учреждениях.

Пока не станет наоборот, не вернутся наши граждане домой и правильно сделают! Интересно, что даже молодые уехавшие говорят, что вернулись бы, если бы стало хотя бы так, как было раньше! А если сохранить то хорошее, что было раньше, и работать над тем, чтобы стало намного лучше, вот тогда зажили бы! Только почему-то у нас все наоборот…