ВИДЕО - Music Clip Победительница шоу «Голос Румынии» Анна Мунтяну выпустила первую песню В полуфинале конкурса песни «Голос Румынии» в 2017 году Анна Мунтяну искусно исполнила песню I’d rather go blind, в очередной раз продемонстрировав свой необычайный талант.

Победитель шоу «Голос Румынии – 2017». Анна Мунтяну родилась в Хынчешт.. Она пять лет отучилась в Школе народных искусств в Хынчешт, а сейчас учится в кишиневском музыкальном лицее имени Киприяна Порумбеску. Там она изучает ксилофон, барабаны и фортепиано. Молдаванка Анна Мунтяну стала победительницей шоу "Голос Румынии" Свой талант Анна унаследовала от своих родителей, у которых есть хорошие вокальные данные, но в этой области они не преуспели. Анна участвовала и добилась заметных результатов в таких конкурсах, как Doua inimi gemene, состоявшемся в Кишиневе в 2014 году, где она получила первую премию; Marul de Aur, так же прошедшем в Кишиневе в 2014 году, и тоже первая премия, «Игры дельфинов», состоявшемся в 2012 году в России, где Анна получила золотую медаль. Анна упорно учится с утра до вечера с понедельника по пятницу, иногда и по выходным. Вся ее жизнь вращается вокруг музыки. Ana Munteanu - Of, inimioara | LIVE | VOCEA ROMANIEI 2017 Vocea Romaniei /.2017 Ana Munteanu Ana Munteanu - Măști

