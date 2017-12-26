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ВИДЕО - Music Clip
Победительница шоу «Голос Румынии» Анна Мунтяну выпустила первую песню
25.12.2017

В полуфинале конкурса песни «Голос Румынии» в 2017 году  Анна Мунтяну искусно исполнила  песню I’d rather go blind, в очередной раз продемонстрировав свой необычайный талант.
Победитель шоу «Голос Румынии – 2017». Анна Мунтяну родилась в Хынчешт.. Она пять лет отучилась в Школе народных искусств в Хынчешт, а сейчас учится в кишиневском музыкальном лицее имени Киприяна Порумбеску. Там она изучает ксилофон, барабаны и фортепиано. 

Молдаванка Анна Мунтяну стала победительницей шоу "Голос Румынии"

Свой талант Анна унаследовала от своих родителей, у которых есть хорошие вокальные данные, но в этой области они не преуспели. Анна участвовала и добилась заметных результатов в таких конкурсах, как Doua inimi gemene, состоявшемся в Кишиневе в 2014 году, где она получила первую премию; Marul de Aur, так же прошедшем в Кишиневе в 2014 году, и тоже первая премия, «Игры дельфинов», состоявшемся в 2012 году в России, где Анна получила золотую медаль.

Анна упорно учится с утра до вечера с понедельника по пятницу, иногда и по выходным. Вся ее жизнь вращается вокруг музыки.

Ana Munteanu - Of, inimioara | LIVE | VOCEA ROMANIEI 2017

Vocea Romaniei /.2017 Ana Munteanu

Ana Munteanu - Măști


 
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