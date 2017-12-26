Президент рассказал о шантаже и назвал главную проблему Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал об угрозах в его сторону и ПСРМ, а также заявил о том, что массовая эмиграция граждан из страны может привести к исчезновению Молдовы.

Накануне встречи с президентами СНГ глава государства дал интервью изданию “Коммерсант”. Одна из тем, которая была затронута, касается давления на президента и ПСРМ. В ответ на вопрос, можно ли его шантажировать, президент Молдовы был категоричен.

- Волков бояться - в лес не ходить. Если бы я боялся всяких угроз, то не добился бы тех результатов, которые есть. Ни я бы не добился, ни Партия социалистов. Угрозы были разные и на разных этапах. Нас склоняли к тому, чтобы мы вошли в парламентское большинство, а мне даже предлагали должность премьера. Лишь бы мы изменили своим принципам и стали частью проевропейского большинства. Мы устояли. Думаю, устоим и на этот раз, - подчеркнул Игорь Додон.

Глава государства рассказал и о том, чем его нельзя шантажировать.

- Мои плюсы по сравнению с другими в том, что у меня нет ничего за рубежом. Меня из-за рубежа шантажировать невозможно. Внутри страны у меня нет бизнеса, и всем понятно, чем занимается Додон. Если попытаются каким-то жестким образом начинать кампанию против нас, это может помочь рейтингу Партии социалистов на следующих выборах, - сказал президент.

Игорь Додон прокомментировал и данные Академии наук РМ о том, что население страны сокращается со скоростью примерно 30 тысяч человек в год, и это пугает.

- Если в ближайшие годы ситуация не изменится, мы превратимся в страну пенсионеров, а через пару десятков лет у нас здесь просто будет страна без населения. Я думаю, это проблема номер один.

Почему это происходит? Потому что все 26 лет независимости нас качало то к Западу, то к Востоку, но Молдовой, внутренними проблемами элиты не занимались, - рассказал Додон.

Президент высказал мнение, что после следующих парламентских выборов политическим лидерам нужно садиться за стол переговоров и создавать промолдавское парламентское большинство, без геополитики.

- Мы должны заниматься проблемами наших граждан. Надо убедить не уезжать тех, кто еще остался в стране, убедить граждан в том, что у Молдовы есть будущее. А для этого политики - левые, правые, все - должны пересмотреть свою геополитическую борьбу. Надо будет серьезно думать о том, как вернуть тех, кто уехал, а это более миллиона активных граждан, - отметил глава государства.

Игорь Додон также рассказал, что после новогодних праздников он намерен прийти в парламент со стратегией развития Молдовы, которая будет основываться именно на решении конкретных проблем граждан, а не геополитических вопросах.

- Потому что выхода у нас нет. Если мы этого не сделаем - Молдовы не будет, - резюмировал президент. Накануне президент рассказал о судьбе Приднестровья, внешнем векторе Молдовы и внутриполитической ситуации