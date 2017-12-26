26 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
16 младенцев родились в Кишиневе в Рождество по новому стилю
26.12.2017

Рождество по новому стилю стало двойным праздником для семей, в которых случилось пополнение. Минувшей ночью в столице родились 16 малышей - девять девочек и семь мальчиков. И мамы, и новорождённые чувствуют себя хорошо.

32-летняя Родика Ищенко из Сынжеры родила близняшек. Женщина говорит, что девочки должны были появиться на свет в январе, врачи планировали делать ей кесарево. 

"Первая - Дарья, родилась в час ночи - 2 кг 740 граммов. Через пять минут появилась Валерия - 2 кг 930 граммов", роженица Родика Ищенко.

Родила девочку и Светлана Бодой. 

"Бог благословил меня такой девочкой, красивой как цветок. Между ней и старшим ребёнком восемь лет разницы", роженица Светлана Бодой.

Аурелия родила первенца, прямо в полночь. Имя малышу ещё не придумали. 

"Мальчик, очень хорошенький. Родила ночью, в 10 минут первого. Мы не ожидали, но все самое прекрасное происходит неожиданно", роженица Аурелия Кокырца. 

В первой муниципальной больнице на свет появились шесть малышей. 

"Родились три девочки и три мальчика. Все роды были естественными, без осложнений. Две девочки, близняшки, родились тоже естественным путем", акушер-гинеколог Кристина Ипати.

В народе говорят, что появившиеся на свет в Рождество, родились под счастливой звездой.


 
Количество просмотров:
75
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.