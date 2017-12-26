Ион Тэбырцэ о политическом 2017 годе: это был противоречивый год

Известный политический аналитик Ион Тэбырцэ считает, что политический 2017 год был противоречивым.

Корреспонденту портала ТРИБУНА он заявил, что противоречие в двух проведенных реформах. «Реформа избирательной системы, которая в будущем может нанести серьезный ущерб развитию политической системы Республики Молдова, и реформа правительства, которое является началом реформы публичной администрации Республики Молдова», — заявил он.

Ион Тэбырцэ также считает, что «несмотря на эти масштабные реформы, отношения с партнерами по развитию и ЕС, скорее можно назвать отрицательными, если сравнивать их с теми, что были в 2016 году».

«В 2016 году правительству удалось стабилизировать ситуацию в стране, было подписано Соглашение с МВФ, а это пошло на пользу имиджу страны. В этом году смена избирательной системы ухудшила мнение ЕС о нас. Венецианская комиссия ясно заявила о том, что нам не следует менять избирательную систему. К тому же, последние события в отношениях с ЕС связаны с вопросами правового государства и основ демократии, а в нашем обществе тенденции развития сбились с демократического курса. Мы так и не получили финансирование ЕС и для его предоставления выдвинуты очень жесткие условия», — заявил Тэбырцэ.

Он также добавил, что «мы пока не знаем, каково будет влияние ввода смешанной системы, но уже сейчас ясно, что из-за этого испортились наши отношения с ЕС. В связи с реформой правительства рано высказываться. Быть может, на следующий год результаты будут очевидней. Пока эти две реформы не принесли пользы имиджу Республики Молдова».

Андриана Кептине