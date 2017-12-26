Власти не удалось улучшить отношения с западными партнерами

Политический аналитик Николай Негру утверждает, что политический 2017 год был ознаменован целым рядом событий, но «без особых сюрпризов».

Корреспонденту портала ТРИБУНА Николай Негру рассказал свое мнение об отношениях власти Республики Молдова с западными партнерами.

«Год прошел без особых сюрпризов, как минимум, с моей точки зрения. ДПМ укрепила свою власть и сейчас в конце года фактически создала новое движение. Что не удалось власти, так это улучшить отношения с западными партнерами, испортившиеся из-за ввода смешанного голосования. Для меня загадочно и то, что социалисты поддержали эту реформу, и поэтому подозрения о сговоре ДПМ и ПСРМ все еще в силе», — отметил аналитик.

Он также считает, что в 2017 году «существенно были испорчены отношения с Российской Федерацией» по правительственной линии. «Президент тоже особых успехов в этом не добился. Путин относится к нему снисходительно, пошел на некоторые уступки, но Россия ждет результатов выборов в 2018 году. Россия стремится вернуть нас в зону своего влияния и действует в своих интересах, пользуясь разнообразными методами и инструментами воздействия, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране.

Конечно, России не понравились действия наших властей по укреплению информационной безопасности, борьба с российской пропагандой и другие меры. Например: голосование Республики Молдова в ООН, инициатива наших властей обсудить на заседании Генассамблеи ООН вывод российский войск с территории Республики Молдова, объявление Рогозина персоной нон-грата и высылка российских дипломатов, которые на самом деле были шпионами», — отметил он.

В то же время аналитик отметил и действия, предпринятые молдавскими властями. «Правительство предприняло некоторые меры по реформированию национальной экономики, как например пенсионная реформа и реформа центральной власти, но пока эти реформы полностью не внедрены, мы не можем высказываться по поводу их эффективности».

Михаела Коноваль