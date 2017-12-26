Спикер парламента Канду - «КП»: «Я сожалею о каждом отъезде граждан из Молдовы»

Глава законодательного органа дал эксклюзивное интервью «Комсомолке», в котором рассказал о «гибридной войне», коррупции, президенте, миграции и многом другом.

Председатель молдавского парламента Андриан Канду в интервью «Комсомолке» рассказал о том, как власти планируют остановить миграцию, будет ли подана заявка на вступление в ЕС, как в стране борются с коррупцией, и как правящее большинство намерено выстраивать свои отношения с президентом.

- Прошлым летом вы заявили, что Молдова может подать заявку на вступление в ЕС в 2018 году. Тогда же вы подчеркнули, что сделать предстоит очень многое, в том числе в области защиты прав человека, свободы прессы и законодательной базы, ориентированной на проведение демократических выборов. 2018 год на пороге. Подадим заявку?

- Это политическое решение, которое требует координации в том числе с европейскими партнерами. Есть взаимные ожидания: мы ожидаем ясной европейской перспективы, в Брюсселе ждут скорейшего прогресса в части внедрения Соглашения об ассоциации и реформ, которые мы обязались провести.

Кроме того, это своего рода решение по возможности, то есть нам нужно поймать подходящий момент, чтобы более напористо продемонстрировать свои европейские устремления. Уверяю вас, мы ничего не потеряли в этом аспекте, делаем все от нас зависящее для сближения с ЕС. Это я вам гарантирую.

- Ранее вы заявляли, что результаты борьбы с коррупцией чувствуются. Какие именно? Что было сделано?

- Наша миссия — улучшить законы и консолидировать институты. В этом году мы, например, проголосовали за закон о неподкупности — очень важный закон для предотвращения актов коррупции. Граждане начали больше доверять юстиции — это произошло не на пустом месте. Таковы результаты опросов общественного мнения, которые мы всегда учитываем, потому что мнение граждан — самое главное. Под демократическим правлением не было крупных коррупционных скандалов — они так не обсуждаются в отличие от времен руководства другими государственными деятелями. Где нет дыма — там меньше огня. Это результат того факта, что при власти ДПМ все равны перед законом, и происходит это в аполитичном, недискриминационном режиме, в котором работают антикоррупционные учреждения.

- Во время своего визита в Бельцкий университет вы сказали очень важную вещь: государство хочет создать условия, при которых молодые люди даже и не думали бы о миграции из Молдовы. Удастся ли Молдове добиться этого до того, как молодежь покинет страну, учитывая миграционные темпы?

- Я сожалею о каждом отъезде... Каждый отъезд — потеря для Молдовы, поэтому мы должны остановить миграцию. Для этого мы предпринимали серьезные усилия для сближения Молдовы и ЕС — чтобы Молдова как можно скорее оказалась в Европейском союзе, тогда молодые люди не будут чувствовать необходимость в том, чтобы уехать. Я осознаю, что мы боремся со временем, ведь мгновенных решений не существует. Есть только постоянные усилия, ежедневные поиски новых формул — например, новая программа Prima Casă («Первый дом» — прим. ред.), с помощью которой мы помогаем молодым людям строить свое будущее здесь, в стране.

- Некоторые экономические эксперты, ссылаясь на расчеты, говорят, что программа Prima Casă — невыгодна. Так ли это?

- Не знаю, какие эксперты вас консультировали, но я вас уверяю, что правительство провело серьезный анализ, прежде чем запускать эту программу. Были консультации с коммерческими банками из Молдовы, было принято решение запустить программу, которую мы считаем важной и помогающей молодым людям. К тому же, нужно подчеркнуть, что государство не предлагает делать бизнес на этой программе, а предоставлять помощь. Мы преследуем не денежную выгоду, а социальную. Конечно, мы так же не предлагаем, чтобы государство теряло деньги по этой программе, поэтому за ее реализацией будут внимательно наблюдать. В программе Prima Casă примут участие множество молодых людей, и я уверен, что она будет успешной, как это случилось в других странах.

- Экономические эксперты говорят и другое — что ни одна страна не разбогатела за счет сельского хозяйства. Вы же говорили, что Молдова должна сконцентрироваться на нем и IT. Может, только на IT?..

- Сельское хозяйство — это область, в которой мы конкурентоспособны, которая вносит важный вклад в ВВП. Необходимость в сельскохозяйственной продукции высокая, население во всем мире растет. Поэтому я не согласен с вашим анализом. Посмотрите на Францию, в которой хорошо развито сельское хозяйство, а в некоторых сегментах она — мировой лидер. Конечно, нужно концентрировать свои усилия и на экономических областях, которые быстро растут. Мы должны инвестировать в индустриализированное сельское хозяйство, адаптироваться к новым реалиям.

- На ваш взгляд, не преувеличена ли роль пропаганды, с которой сейчас борется Молдова?

- Когда политической и социальной повесткой дирижируют силы извне через превалирующие медиаканалы — нет, не считаю, что она преувеличена. Молдова — цель в гибридной войне, и мы должны этого остерегаться! Если мы это не признаем, если не будем говорить об этом, тогда мы ничего не сделаем для защиты. Как депутат и член ДПМ я поддержал и поддерживаю необходимость создания препятствий внешней враждебной пропаганде в отношении Молдовы и враждебности некоторых наших зарубежных партнеров.

- Как вы видите отношения с президентом Молдовы? Исполнительная и законодательная власть: видите ли вы острые углы в нынешней конфронтации?

- Наша цель — не состоять в состоянии конфронтации с президентом Додоном. Если каждый исполняет свои обязанности в законодательных, конституционных рамках, все в порядке. В нашей системе парламент несет самую тяжелую политическую ношу, и это нужно иметь в виду. В то же время я вижу, что президент недоволен нынешней конституционной архитектурой и ищет возможность получить дополнительные полномочия, в том числе связанные с роспуском парламента. Возможно, президенту понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к строгим мерам и ограничениям по должности, которую он занимает. Мы же в это время занимаемся делом и ищем пути сотрудничества со всеми институтами, которые хотят с нами взаимодействовать.

- К каким методам вы прибегаете, чтобы сохранять порядок и самообладание в парламенте?

-Мне помогает темперамент. Я спокойный человек, мне удается сохранять спокойствие, даже когда другие — в ярости. Как спикер я обязан выслушать всех — и тех, с кем я согласен, и тех, с кем не согласен, и тех, кто говорит по теме, и тех, кто морочит голову. Что касается порядка, имеет значение беспристрастное отношение. Я стараюсь быть как можно более беспристрастным — хотя, конечно, я и имею определенным политические мнения. Агрессию можно смягчить, если заседаниями руководишь сбалансированно.

- Оппозиция в парламенте — конструктивна? Чего ей не хватает?

- Оппозиции, в первую очередь, не хватает содержания. Ее борьба сводится к нападкам на власть и не распространяется на предложение решений для того, чтобы Молдова шла дальше. Меня бы порадовало, если бы мы больше дебатировали по поводу решений для будущего Молдовы.

- Быстро ли вы приняли решение сняться со своей семьей в ролике на тему безопасности дорожного движения?

- Очень быстро! С самого начала года я принимал участие в программе по безопасности дорожного движения и совершил ряд публичных действий в этом отношении. Поэтому когда меня попросили сняться в этом ролике, я долго не рассуждал. Я посчитал, что это правильно — продвигать тему безопасности дорожного движения на своем примере.

БЛИЦ

- Чем занимаетесь в свободное время?

- Как можно больше времени провожу с семье. Я бы уделял им еще больше времени, если бы оно у меня было.

- Последний фильм, который вы видели?

- Не помню... Мультики с детьми. Иногда парламентские дебаты интереснее - а иногда и смешнее — любого фильма.

- Ваши любимые блюда?

- Те, что готовит моя жена — с любовью. Это блюда традиционной чешской кухни.

- Любимое место в Молдове?

- Родина моих предков — Вадул луй Исак Кагульского района, и площадь Великого национального собрания в Кишиневе — символическое место для нашего движения национального возрождения.

Игорь КРУДУ