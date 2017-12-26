Аркадий Барбэрошие: правительство занималось мелочами, а все важное диктовалось извне

Известный политический аналитик Аркадий Барбэрошие утверждает, что 2017 год был крайне противоречивым.

Корреспонденту портала ТРИБУНА он заявил, что в этом году было создано новое парламентское большинство.

«Во-первых, было создано новое парламентское большинство из членов ДПМ, ЕНПМ и бывших членов ПКРМ и ЛДПМ. Это большинство стабильно голосовало за все выдвигаемые законопроекты, которые не всегда были полезны для страны. Во-вторых, была достигнута стабильность, которую страна ранее не знала.

В этом плане, год был хорошим, но это перекрывается тем, что представители парламентского большинства, за которых граждане голосовали, стали представлять другие интересы, не граждан», — уточнил аналитик.

Вместе с тем, Аркадий Барбэрошие отметил, что правительство работало эффективно, но голоса правительства мы не слышали.

«В-третьих, да, правительство двигалось вперед, не отставало, но были приняты законы, которые не всегда устраивали общество. В этом смысле, можно сказать, что правительство занималось мелочами, а все важное диктовалось извне, Координационным советом альянса, который на самом деле , и состоит из двух партий – ДПМ и ЕНПМ. В-четвертых, были назначены кандидаты на должность министров.

Их семеро, нескольких из них мы знаем, и не всегда с положительной стороны. Другие новые, неизвестные люди. Это новое правительство, которое должно обеспечить политическую стабильность и положительное мнение в обществе, подвергнется критике. Это безответственное правительство. Премьер-министр, министр экономики и юстиции известны всем, но неизвестно, насколько они независимы политически», — отметил он.

Андриана Кептине