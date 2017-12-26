Десять прогнозов на 2018 год: Проверка выборами европейского вектора и возрождение пророссийских сил в Молдове

Парламентские выборы будут доминировать повестку дня страны в 2018 году, оказывая огромное влияние на поведение элит, независимо от их геополитической ориентации...

В 2017 году продолжился процесс дезориентации граждан касательно направления, в котором должна двигаться страна, держа европейских партнеров в неопределенности относительно серьезности проводимых реформ. Общество продолжило оставаться в некоторой степени фрагментированным, несмотря на то, что опросы, проведенные в конце года, показали возвращение к более позитивным результатам ноября 2013 года, когда около 47% респондентов поддерживали вариант вступления в ЕС (IPN, 18 декабря 2017 года). Интенсивная пропаганда евразийских мер со стороны президента Игоря Додона придала интеграционному евразийскому процессу минимальную видимость. Интерес к Экономическому евразийскому союзу не увеличился, а, наоборот, уменьшился, даже на фоне повторяющихся неудач власти в деле правильного и последовательного продвижения необходимых реформ для того, чтобы по-настоящему демократизировать институты и общество.

Все прогнозы, сделанные для 2017 года, сбылись (IPN, 26 декабря 2016 года). Во-первых, оправдались опасения, связанные с постоянным конфликтом, с геополитическим оттенком, между тандемом правительство-парламент, заинтересованным в сближении с ЕС и контролируемым Демократической партией, и, соответственно, пророссийским президентом страны Игорем Додоном. Другой подтвержденный прогноз касается улучшения политического позиционирования демократов, которые использовали административно-институциональные и информационные ресурсы, превысив 6%-ый порог в избирательных предпочтениях граждан. В то же время произошло сплочение внепарламентских проевропейских сил. Таким образом, партия Майи Санду и Андрея Нэстасе присоединились к Европейской народной партии и договорились о создании единого избирательного блока на выборах 2018 года. Оправдались и прогнозы, связанные с массивной “геополитизацией” общественного дискурса и продвижения диалога президента с Востоком – Россией и Евразийским экономическим союзом. Не в последнюю очередь, избирательный успех прооптимистичных сил (Франция), с одной стороны, и поддержка военизированного сепаратизма в Донбассе со стороны России, с другой стороны, привели к тупиковой ситуации в отношениях России с ЕС, что было активно использовано геополитическими партиями Молдовы.

2018 год обещает быть решающим для текущего формата европейской интеграции, в котором участвует Молдова. Существуют необходимые предпосылки для политического подъема пророссийских сил, но эта перспектива будет конкурировать с попытками демократов сформировать правящую коалицию, невообразимую на данный момент, с экстрапарламентской оппозицией. Обновление европейского проекта для активизации сотрудничества по оси Париж-Берлин будет сосуществовать с мобилизацией евроскептиков из “Новой Европы”. Эти силы попытаются укрепить общую позицию (Польша, Венгрия) против основ европейского проекта – правовое государство, принцип солидарности, в защиту которых будут действовать наднациональные европейские институты.

Основные десять прогнозов для 2018 года

1. Материализация макрофинансовой помощи ЕС

Демократическая партия приложит максимальные усилия для активизации некоторых реформ, устранив несколько упущений (например, активизация Национального органа по неподкупности). Из 28 отраслевых условий, первые 10 условия будут выполнены без проблем. Правящая партия будет вынуждена, однако, убедить Европейскую комиссию и Европейскую службу внешних действий в том, что выполняет политические критерии. А они являются расплывчатыми, и это позволяет ЕС, но и ДПМ интерпретировать их. Если гражданскому обществу удастся обратить внимание на отклонения в функционировании демократических институтов, то увеличится вероятность отказа ЕС инициировать первый транш макрофинансовой помощью. Демократы, однако, слишком сильно заинтересованы в получении помощи от Евросоюза для совершения новых серьезных отклонений, особенно в год выборов.

2. Финансовая помощь только на основе ряда условий

Расширится количество внешних партнеров, которые выдвинут условия в обмен на предоставление финансовой помощи. Таким образом, ЕБРР предоставит поддержку молдавским властям для развития инфраструктуры энергетической взаимосвязи при условии внедрения реформ в энергетическом секторе, например укрепление регулирующего органа или принятие энергетического законодательства.

Так может быть ускорено освоение III Энергетического пакета, а так же упорядочены затраты на строительство взаимосвязи. Из-за трудного подбора строительной компании, а так же других вопросов, связанных с приватизацией Vestmoldtransgaz, газопровод Унгень-Кишинев рискует остаться незавершенным до конца 2018 года.

3. Поствыборная разобщенность проевропейских сил

Все опросы, проведенные в 2017 году указывают на то, что Партия социалистов выиграет парламентские выборы в 2018 году, но не сможет править самостоятельно. Все это подтверждает, что проевропейские силы смогут набрать достаточное количество голосов, чтобы управлять. Для того чтобы играть важную роль в поствыборных переговорах, демократы намерены получить 15-20 мандатов, а смешанные выборы должны помочь им добиться этой цели. Таким образом, демократы вместе с блоком ПДС - ППДП может насчитать от 35 до 45% голосов. Майя Санду, так же, как и Андрей Нэстасе, отвергает пока любую вероятность коалиции с ДПМ. Интерес европейцев и американцев содействовать проевропейской правящей коалиции очень мал, но победа социалистов может изменить такой подход. Демократы рассчитывают в этом плане на США. Но главным условием для рассмотрения такой перспективы может быть окончательное разделение ДПМ от Владимира Плахотнюка, но он не может это принять, потому что хочет гарантировать себе иммунитет. Такой сценарий может быть неприемлемым для ПДС - ППДП, поскольку их избирательная база основана на электорате и риторику против коррупции, олигархии и Плахотнюка. Судьба правящей коалиции после выборов будет зависеть от количества политических партий, которые пройдут в парламент, и от того, если помимо социалистов в законодательный орган попадут и другие силы с пророссийскими наклонностями – Наша партия или ПКРМ. Коалиция из ПСРМ и ДПМ является наименее вероятной, но не может быть исключена при условии, что ПСРМ предаст некоторые обязательства по отношению к России, а Демпартии будет угрожать перспектива досрочных выборов.

4. Укрепление евразийского вектора

По настоянию президента Игоря Додона Молдова станет страной-наблюдателем в рамках Евразийского экономического союза. Несмотря на то, что такой статус позволяет только ограничено участвовать в мероприятиях союза, это значительно повлияет на пророссийский электорат до выборов. Это может сыграть решающую роль в определении геополитической ориентации будущего парламента. В любом случае, данный статус будет способствовать цементированию евразийского вектора в Молдове, даже если в силу обстоятельств, проевропейские силы смогут сформировать правящую коалицию.

5. Возвращение традиционных ценностей на первый план

В предвыборном году активизируются традиционные ценности, продвигаемые президентом и ПСРМ, которые таким образом хотят возродить участие избирателей из сельских районов, где церковь пользуется большим нравственным авторитетом в обществе. Проведение Конференции семьи в Кишиневе осенью 2018 года создаст необходимую платформу для того, чтобы публично дискредитировать европейские ценности, которые могли бы представлять опасность для традиционной семьи. Такая постановка вопроса является неизбежной, тем более что является составной частью выступлений сил, которые существенно активизировались в первый год мандата Игоря Додона.

6. Частичное внедрение DCFTA в приднестровском регионе

Уровень реализации принципов DCFTA сепаратистскими властями будет скромным, но Евросоюз не решится исключить приднестровских экспортеров из безвизового режима, предоставленного Молдове, избежав дестабилизации ситуации в регионе на период председательства Италии в рамках ОБСЕ. Вместо этого, будет оказана дополнительная помощь, в том числе посредством миссии EUBAM и общего контроля на молдавско-украинской границе (Кучурган-Первомайск) импорта и экспорта с целью расширения технической применимости DCFTA – правила происхождения продукции, соблюдение технических условий, санитарных и фитосанитарных мер. Наиболее значительный прогресс может быть достигнут в ликвидации импортных пошлин на европейскую продукцию, для которой требуется внедрение и функционирование системы НДС в регионе.

7. Новые противоречия на оси Кишинев-Комрат

Раскол между центром и АТО Гагаузия получит новое измерение, связанное с борьбой с российской пропагандой, объявленной правящей партией в конце 2017 года. США и ЕС рекомендовали сосредоточиться на принятии нового Кодекса телевидения и радио и обеспечение плюрализма СМИ. Но ДПМ использует разногласия с Россией по предвыборным причинам, что делает практически невозможным отказ от идеи снятия российской информационной продукции. Это поставит на геополитические баррикады Комрат, который уже втянут в активную экономико-политическую дипломатию в восточное направление, вместе с президентом Игорем Додоном.

8. Еще более нестабильное и непредсказуемое соседство

Политическая ситуация в Румынии сохранится сложной из-за протестов против попыток властей уменьшить институциональные и законодательстве рычаги в борьбе с коррупцией. Это может повлиять на политическую поддержку в рамках ЕС для предоставления Румынии доступа в Шенгенскую зону, технические условия для которой уже были выполнены. В то же время усилится усталость ЕС от псевдореформ и спорной борьбы с коррупцией в Украине. Противодействие России в Донбассе и Крыме может стать одним из немногих точек интереса ЕС к Украине, если украинский политический класс не сократит ощутимо тягу к государственным деньгам. Торможение реформ в Украине создает негативную тенденцию во всем регионе, представляя привлекательную анти-модель для других олигархических элит в регионе, в том числе в Молдове.

9. Укрепление евроскептицизма в Центральной и Восточной Европе

Политические евроскептики из Польши и Венгрии укрепят свои позиции, увеличив тем самым политический капитал за счет усиления противоречий с ЕС в области интерпретации правового государства и принципа солидарности. Несмотря на то, что ЕС может применить санкции в отношении этих стран, он может разделить их еще больше по признаку Запад-Восток. Продвижение брексита в 2018 году усилит разговоры о доступе к структурным фондам в зависимости от соблюдения европейских ценностей государствами-членами, в частности в условиях неизбежного сокращения бюджета ЕС после выхода Великобритании. Любые конфликтные отношения между Брюсселем и европейскими странами питают антиевропейскую риторику за пределами ЕС, в том числе в восточном соседстве Евросоюза.

10. Активизация российского фактора

Действия России по отношению к Украине усилятся после того, как она договорится о благоприятном перемирии, чтобы иметь возможность прекратить военные действия в Сирии. Информационная война и дискредитация Запада останутся в рейтинге приоритетов России, в совокупности с решением внутренних социально-экономических проблем и обеспечением внутреннего общественного порядка, чтобы предсказуемая победа Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году была максимально легитимной (не менее 80% голосов). Из-за невнедрения II Минского соглашения сохранятся экономические санкции ЕС, к которым добавятся новые санкции со стороны США, как на уровне страны, так и индивидуальные, за вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США.

Вместо заключения...

Парламентские выборы будут доминировать повестку дня страны в 2018 году, оказывая огромное влияние на поведение элит, независимо от их геополитической ориентации.

Устойчивость европейского вектора будет зависеть от способности политического класса сформировать коллективное ощущение того, что сближение с ЕС-это объективная необходимость для трансформации страны, а не геополитическая реплика против России. Но результаты парламентских выборов проверят жизнеспособность европейского вектора.

Дискредитация европейских ценностей в странах-членах и расширение внутренних разрывов в ЕС, а так же уверенное возвращение России в Украину дополнят список рисков для Молдовы, чьи демократические институты и, соответственно, европейская ориентация чувствительны к геополитическим колебаниям в регионе.

Дионис Ченуша