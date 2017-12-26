У ЕС и США не очень большой интерес быть посредниками постэлекторальной коалиции между ПДС и ДПМ в 2018 году

Парламентские выборы будут доминировать повестку дня страны в 2018 году, оказывая огромное влияние на поведение элит, независимо от их геополитической ориентации, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитическoм материале посвященному прогнозам на 2018 год, сделанный для Агентства IPN.

Дионис Ченуша напоминает, что все опросы, проведенные в течение 2017 года, показывают, что Партия социалистов выиграет парламентские выборы 2018 года, но не сможет править самостоятельно.

Опросы подтверждают, что проевропейские силы смогут набрать достаточное количество голосов для того, чтобы управлять, и для того, чтобы играть важную роль в поствыборных переговорах, демократы намерены получить 15-20 мандатов, а смешанные выборы смогут помочь им добиться этой цели, отмечает автор.

Таким образом, демократы вместе с блоком ПДС - ППДП смогут насчитать от 35 до 45% голосов. Майя Санду, так же, как и Андрей Нэстасе, отвергает пока любую вероятность коалиции с ДПМ, пишет политолог.

Он считает, что интерес европейцев и американцев содействовать проевропейской правящей коалиции с участие ДПМ очень мал, но победа социалистов может изменить эту позицию. Демократы делают ставку на США в этом плане. Но главным условием для рассмотрения такой перспективы может быть окончательное разделение ДПМ от Владимира Плахотнюка, но он не может это принять, потому что хочет гарантировать себе иммунитет.

Такой сценарий может быть неприемлемым для ПДС - ППДП, избирательная база которых основана на электорате и риторику против коррупции, олигархии и Плахотнюка, уточняет политолог.

Он считает, что судьба правящей коалиции после выборов будет зависеть от количества политических партий, которые пройдут в парламент, и от того, если помимо социалистов в законодательный орган попадут и другие силы с пророссийскими наклонностями – Наша партия или ПКРМ.

Коалиция из ПСРМ и ДПМ является наименее вероятной, но не может быть исключена при условии, что ПСРМ предаст некоторые обязательства по отношению к России, а Демпартии будет угрожать перспектива досрочных выборов, отмечает в заключении Дионис Ченуша.