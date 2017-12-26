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Происшествия
Массовая драка на дне рождения кишиневского прокурора
26.12.2017

Следователь инспектората полиции Страшенского района оказался в больнице после жестокого избиения собственным начальником на дне рождения кишиневского прокурора.

В селе Сирець пьяные полицейские устроили массовую драку и избиение своего товарища по работе. В больнице в тяжелом состоянии оказался следователь Штефан Мариан.

Драка произошла во время празднования дня рождения Александра Могылдя, местного уроженца и одноклассника устроивших дебош полицейских. Могылдя работает в Кишиневе прокурором, но в селе находится дом его родителей. Активное участие в избиении полицейского принял новый заместитель начальника инспектората полиции района Александра Рошка, сообщает Today.MD.


 
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