Массовая драка на дне рождения кишиневского прокурора

Следователь инспектората полиции Страшенского района оказался в больнице после жестокого избиения собственным начальником на дне рождения кишиневского прокурора.

В селе Сирець пьяные полицейские устроили массовую драку и избиение своего товарища по работе. В больнице в тяжелом состоянии оказался следователь Штефан Мариан.

Драка произошла во время празднования дня рождения Александра Могылдя, местного уроженца и одноклассника устроивших дебош полицейских. Могылдя работает в Кишиневе прокурором, но в селе находится дом его родителей. Активное участие в избиении полицейского принял новый заместитель начальника инспектората полиции района Александра Рошка, сообщает Today.MD.