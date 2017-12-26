В начале будущего года сменится посол России в Молдове, сообщает российская газета "Коммерсант". Нынешнего главу российской дипмиссии Фарита Мухаметшина сменит Олег Васнецов, который последние восемь лет отработал в центральном аппарате МИД России. Кадровая ротация хоть и является плановой, но произойдет на фоне беспрецедентного ухудшения отношений между двумя странами и перспектив выхода Молдовы из СНГ.

О том, что в МИД РФ определились с кандидатурой нового посла в Молдове, изданию рассказали нескольких информированных источников в Кишиневе и Москве. По словам источника "Коммерсанта" в окружении президента Игоря Додона, в марте будущего года в командировку в Кишинев отправится 64-летний Олег Васнецов, который сейчас занимает пост главы департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.

Согласно биографии на сайте МИД РФ, Васнецов в 1975 году окончил МГИМО, а в 1984 году — Дипакадемию МИД СССР. В системе МИДа работает с 1975 года, владеет французским, английским, болгарским языками. С 1988 по 1993 год был атташе по культуре посольства СССР, а затем России в Болгарии. С 1996 по 2000 год работал советником посольства России во Франции. В 2000–2003 годах был замдиректора департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО, затем (в 2003–2008 годах) — послом в Конго, после чего вернулся на работу в центральный аппарат МИДа. С 2009 года занимал пост замдиректора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями, а в марте 2011 года возглавил этот департамент.

Олег Васнецов сменит посла РФ Фарита Мухаметшина, который возглавляет посольство с 5 апреля 2012 года. В конце января ему исполнится 71 год, что выше предельного возраста для госслужбы.

В начале декабря стало известно, что Владимир Плахотнюк в России стал фигурантом уголовного дела о «приготовлении к убийству группой лиц из корыстных побуждений или по найму» (по некоторым данным, речь идет о покушении на молдавского предпринимателя Ренато Усатого). Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера молдавских демократов, напоминает издание. В перспективе отношения могут испортиться еще больше. В интервью "Коммерсанту" 25 декабря президент Игорь Додон заявил, что ему известно о подготовке Демпартией инициативы о выходе страны из СНГ. «Мы слышали о таких идеях. Некоторые представители парламентского большинства, наиболее радикально настроенные в отношении России, говорили об этом»,— сказал он. Источники "Коммерсанта" в Демпартии также знают о таких планах. «Это может послужить хорошим сигналом внешним партнерам — ЕС и США»,— сказал информированный демократ на условиях анонимности. Чтобы запустить процедуру выхода республики из СНГ, достаточно постановления парламента, принятого простым большинством. У Демпартии оно есть.