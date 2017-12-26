Президент встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом

Президент Республики Молдова Игорь Додон по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина находится с двухдневным рабочим визитом в Москве, где участвует в неформальной встрече лидеров государств СНГ, передает IPN.

Игорь Додон написал в социальной сети, что уже встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. „Я уточнил, что в настоящее время Молдова является форпостом православного мира, находится в авангарде борьбы за христианские ценности”, написал Игорь Додон.

Патриарх Кирилл получил приглашение совершить пастырский визит в Молдову и принять участие во всемирном Конгрессе семьи, который состоится в Кишиневе в сентябре 2018 года. Была достигнута договоренность о визите в нескольких регионах страны, в том числе Гагаузии и приднестровском регионе.