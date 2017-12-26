Правительство решило расторгнуть договор с компанией, приватизировавшей гостиницу «Националь»

Комиссия по проведению коммерческой и инвестиционной приватизации государственного имущества приняла решение о расторжении договора купли-продажи государственного пакета акций АО Moldova-Tur (Hotelul Naţional).

В настоящее время государственный пакет 83,25% акций в Молдове-Тур принадлежит компании из Каушан Alfa-Engeneering. В 2006 году новый владелец заплатил за него 2,15 млн долларов США и должен был инвестировать еще 33 млн долларов США в течение двух лет. С тех пор прошло 11 лет, но до сих пор в центре столицы вместо гостиницы руины.

Следует отметить, что фирма Alfa-Engeneering является учредителем оффшорной компании Ismida Alliance LTD, которая в ноябре 2014 года участвовала в «краже миллиарда». Кроме того, ее упоминал предприниматель Вячеслав Платон в своей уголовной жалобе, поданной в августе 2016 года в Департамент по расследованию организованной преступности и терроризма в Румынии (DIICOT).

Всего в инвестиционном конкурсе в 2006 году по отчуждению мажоритарного пакета акций государства в АО Moldova-Tur принимали участие четыре компании: Alfa-Engeneering, Business Global Parc, Elite Sport и Immobile RE.

Молдо-итальянская фирма Immobile RE предложила за пакет 3 миллиона долларов, и была готова увеличить сумму до 4,5 миллионов. Компания хотела инвестировать $12 млн в реконструкцию отеля, который стал бы частью гостиничной сети Radisson. Известно, что Immobile RE была основана двумя итальянскими фирмами, владеющими сетью гостиниц Radisson.

Фирма Elite Sport предложила $3 миллиона за пакет акций и готова была вложить 16 миллионов в реконструкцию отеля. За этой фирмой стоял известный бизнесмен Николай Черный.

Копания Business Global Parc, учрежденная сетью супермаркетов Green Hills, готова была инвестировать 16 миллионов долларов, но за пакет давала всего 2.

Alfa-Engenering предложила 2,15 миллиона за пакет, и $33 млн пообещала инвестировать в Moldova Tur.

До этого, в 1999 году, государственный пакет акций компании Moldova Tur приватизировала израильская фирма AVI WAKS за 1,55 млн долларов. Однако из-за неуплаты контракт отозвали через суд.