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Общество
Молдавское чудо: учёные научились превращать пестициды в удобрения
26.12.2017

Изобретенный учеными из Молдовы нанопорошок способен разрушать содержащиеся в почве пестициды, превращая их в удобрения. Синтезированный учеными чудо-порошок разрушает содержащиеся в почве пестициды каталитическим способом.

Он получается из сульфата железа путём химического синтеза бивалентного железа, стабилизированного полимерами. Поскольку после ликвидации складов пестицидов по программе ЕС в 1400 населённых пунктах Молдовы в почве осталось большое количество этих вредных веществ, в десятки и сотни раз превышающей предельно допустимую концентрацию, то эта проблема в нашей стране стоит очень остро.

Директор института электронной инженерии и нанотехнологий АН РМ Анатолий Сидоренко рассказал о преимуществах и способах использования полученного молдавскими учеными реагента.

– Предназначение этого порошка – дезактивация почвы. Существующие методы предполагают внесение в почву количества реагентов в соотношении 1 к 1. То есть для нейтрализации одной тонны пестицидов нужна тонна реагентов. Молдавского же нанопорошка для того же объёма требуется в количестве 80 граммов при цене $2,5 за грамм. Если проще, то на 100 кв.м поля требуется 1 грамм порошка.

При этом он работает по-другому. Не вступает в реакцию с пестицидами, а выступает катализатором процесса их разрушения, «отрывая» от них ядовитую молекулу хлора или фтора, при этом, не расходуясь сам. В результате пестициды превращаются в удобрения, - отметил Анатолий Сидоренко.

Чудесный нанопорошок будет впервые использован на загрязнённых полях республики весной 2018 года.

 


 
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