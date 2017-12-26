16 младенцев родились в Кишиневе в Рождество по новому стилю

Рождество по новому стилю стало двойным праздником для семей, в которых случилось пополнение. Минувшей ночью в столице родились 16 малышей - девять девочек и семь мальчиков. И мамы, и новорождённые чувствуют себя хорошо.

32-летняя Родика Ищенко из Сынжеры родила близняшек. Женщина говорит, что девочки должны были появиться на свет в январе, врачи планировали делать ей кесарево.

"Первая - Дарья, родилась в час ночи - 2 кг 740 граммов. Через пять минут появилась Валерия - 2 кг 930 граммов", роженица Родика Ищенко.

Родила девочку и Светлана Бодой.

"Бог благословил меня такой девочкой, красивой как цветок. Между ней и старшим ребёнком восемь лет разницы", роженица Светлана Бодой.

Аурелия родила первенца, прямо в полночь. Имя малышу ещё не придумали.

"Мальчик, очень хорошенький. Родила ночью, в 10 минут первого. Мы не ожидали, но все самое прекрасное происходит неожиданно", роженица Аурелия Кокырца.

В первой муниципальной больнице на свет появились шесть малышей.

"Родились три девочки и три мальчика. Все роды были естественными, без осложнений. Две девочки, близняшки, родились тоже естественным путем", акушер-гинеколог Кристина Ипати.

В народе говорят, что появившиеся на свет в Рождество, родились под счастливой звездой.