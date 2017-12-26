Состоялся чемпионат Молдовы по дзюдо

В соревнованиях участвовали около тысячи спортсменов. Они выступали в трех возрастных категориях: кадеты, юноши и взрослые.

Победителем в весе до 73 кг стал Денис Виеру. В финале он победил Иона Наку, пишет publika.md.

"Было трудно. Соперник тоже входит в сборную. Очень хорошо подготовлен. Достойно противостоял. Поединок получился непростым", - отметил Денис Виеру

Самый ожидаемый финал прошел в весовой категории до 81 кг. Здесь встретились Никон Заборощук и чемпион Европы 2017 года для дзюдоистов до 23 лет Дорин Гоцоноагэ. Чемпионом стал Заборощук.

Тренер сборной Молдовы Вячеслав Бакал остался доволен уровнем поединка. По его словам, у обоих дзюдоистов хорошие шансы на участие в Олимпийских Играх в Токио.

"Надеемся, что они пройдут квалификацию к Олимпиаде. Это именитые спортсмены, в мировом рейтинге находятся рядом. Один на 38-м месте, другой - на 44-м. Разница - 100 очков. Это две победы", - отметил тренер сборной Молдовы Вячеслав Бакал.