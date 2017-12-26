Россия делегирует в Молдавию нового посла

В начале будущего года сменится посол России в Молдавии. Как стало известно “Ъ”, нынешнего главу российской дипмиссии Фарита Мухаметшина сменит Олег Васнецов, который последние восемь лет отработал в центральном аппарате МИД России.

Кадровая ротация хоть и является плановой, но произойдет на фоне беспрецедентного ухудшения отношений между двумя странами и перспектив выхода Молдавии из СНГ.

О том, что в МИД РФ определились с кандидатурой нового посла в Молдавии, “Ъ” рассказали нескольких информированных источников в Кишиневе и Москве. По словам источника “Ъ” в окружении президента Молдавии Игоря Додона, в марте будущего года в командировку в Кишинев отправится 64-летний Олег Васнецов, который сейчас занимает пост главы департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.

Согласно биографии на сайте МИД РФ, Олег Васнецов в 1975 году окончил МГИМО, а в 1984 году — Дипакадемию МИД СССР. В системе МИДа работает с 1975 года, владеет французским, английским, болгарским языками. С 1988 по 1993 год был атташе по культуре посольства СССР, а затем России в Болгарии. С 1996 по 2000 год работал советником посольства России во Франции. В 2000–2003 годах был замдиректора департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО, затем (в 2003–2008 годах) — послом в Демократической Республике Конго, после чего вернулся на работу в центральный аппарат МИДа. С 2009 года занимал пост замдиректора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями, а в марте 2011 года возглавил этот департамент.

В Молдавии Олег Васнецов сменит посла РФ Фарита Мухаметшина, который возглавляет посольство с 5 апреля 2012 года. В конце января господину Мухаметшину исполнится 71 год, что выше предельного возраста для госслужбы.

Замена посла хоть и является плановой, но осуществляется на фоне беспрецедентного охлаждения отношений между Москвой и Кишиневом. В мае этого года молдавское правительство, называющее себя прозападным, приняло решение выдворить из страны пятерых сотрудников посольства России (Москва ответила зеркально) во главе с военным атташе.