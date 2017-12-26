Евгений Дога: Не надо поживать, надо жить! (ВИДЕО)

В преддверии Нового года мы подводим итоги уходящего года. Один из наших самых выдающихся современников - композитор Евгений Дога рассказал, каким для него был 2017-й.

- Я думаю, что каждый год – ещё одна страница интересной книги, которая называется «Жизнь». Я никогда не склонен сетовать. Я рад, что имел возможность ещё один год не прожить, а жить, потому что прожить – это ужасно! Иногда меня передёргивает, когда слышу: «Как поживаете?». Да не надо поживать, надо жить! Я живу, потому что у меня так сложилась жизнь, что она мне уже не даёт свернуть с программы, которая во мне заложена, видимо, генетически.

- В чём она заключается?

- В труде, в движении всё время. Я жил этот год очень интересно. И в будущем хотелось бы сохранить эту динамику, насколько позволит здоровье. А его тоже нужно зарабатывать, оно само не приходит. Вся жизнь – это время приобретения новых чувств, впечатлений и каких-то новых внесений – надо быть и своеобразным донором в этой жизни, а не просто потребителем. Поэтому у меня было много концертов. В последнее время я вообще превратился в гастролёра. И мне это всё больше и больше нравится, потому что многие давно написанные вещи, наконец-то, получают жизнь. Написать и держать в сейфе просто не имеет смысла. Книга должна читаться, музыка слушаться.

Я выступаю в очень хороших залах. В Кишинёве – само собой, т.к. это – alma mater. Я выступал в самых лучших залах и бывшего Союза, и за рубежом, что ещё предстоит в уходящем году в Кишинёве, Москве, Бухаресте. Еще один должок – Петербург, который тоже для меня является знаковой столицей. В петербургской филармонии – первой филармонии в России - я никогда не выступал, хотя давал концерты во всех залах этого города. Там, наверное, ещё витает дух классиков... Для меня это значимо. Я вообще люблю знаковые выступления. В Кремле оно было в 1984 г. Я думаю: как же будет через такую аркаду лет? Придёт ли другое поколение на мой концерт или нет? Не только пришло, но и всегда есть проблема с билетами.

Слава Богу, меня это как-то спасает - люди ещё не потеряли наивность и ходят на мои концерты. Я бы очень хотел, чтобы они не разочаровались. Для меня приобрести зрителей очень важно, а сохранить их – ещё важнее, потому что один разочарованный зритель для меня – большая потеря и большой удар.

Жаль, что я редко бываю дома, который я обустроил так, как мне хотелось его видеть. Но в нём становится всё теснее, потому что появилось очень много приобретений всякого рода для музыкального центра, который я хотел открыть в Кишинёве, но не получилось. Оказывается, руководству это не нужно. Однако это – не для меня, я хотел что-то сделать для детей, для людей, которым я ещё могу дать какую-то духовную подпитку.

Ещё очень важно для меня то, что я буду завершать год самым главным выступлением в моей жизни после того, как я показал своей маме мои концерты в Большом театре, в Кремлёвском дворце, в Петербурге, в Кишинёве и даже в селе Мокра, откуда я родом. Моего отца убили в 1945 г., в Венгрии, и у меня очень долго не было о нём никаких сведений. 1 января, я считаю, для меня будет подведением итогов концерт с Венгерским филармоническим оркестром в городе Секешфехерваре, где погиб мой отец. Это – большой подарок судьбы для меня. Я буду считать, что хоть частицу своего сыновнего долга отдал перед духом своего отца, выступив с симфоническим оркестром и солистами прямо у кладбища, где похоронен отец. Это - потрясающе, мне предоставился просто исключительный случай.

Год был интересен и тем, что я продолжал бессмысленно работать над «Диалогами любви», потому что они никого не интересуют, к великому сожалению. Так проходит жизнь. Предполагался большой музыкальный спектакль «Михай Еминеску и Вероника Микле». Со своей стороны я делаю для него всё возможное и невозможное, потому что я сегодня – здесь, а завтра – там. И везде происходят какие-то знаковые события, большие, очень интересные встречи. Но хотелось бы поставить этот спектакль у себя дома, так как не было во всём румынском (молдавском) пространстве такой идеи, чтобы кто-то написал на стихи Еминеску 54 работы. Сегодня они есть. Если бы кто-то поставил в театре этот музыкальный спектакль, это дало бы мне возможность дальше работать.

Но это не значит, что я сложил руки и не буду писать. Жаль, что это безответно – всё равно, что нажать на клавиши и не услышать звука. Хотелось бы, чтобы был ответ.

Мой личный год – не календарный, моё летоисчисление – с 1 марта по 1 марта. Поэтому у меня ещё есть резерв – более двух месяцев, которые я предполагаю заполнить тремя камерными концертами. Каждый вечер в первом отделении будут исполнены по два квартета (у меня их шесть), а во втором – романсы, арии, песни, т.е. вокальная музыка. Ещё я должен провести два мастер-класса. У меня всё «расфасовано».

- И в этом году Вы ещё отметили юбилей... (Маэстро исполнилось 80! – Прим. авт.)

- Все юбилейные концерты идут под этой рубрикой, хотя для меня как-то странно, потому что очень рано. Я думал, что, может быть, попозже придёт этот юбилей, а он – зараза не опаздывает.

- На днях состоялась презентация новой книги «Евгений Дога. Жизнь в музыке»...

- Я не в восторге от этой книги, поэтому жду, когда выйдет моя книга. Я её уже закончил, в настоящее время редактирую. Она будет интересна всем. А та книга – однобокая, поверхностная. Просто я не вмешивался. Я хотел посмотреть, насколько и на что способны эти люди. В ней всё – что уже было, ничего нового, хотя красиво издана. Я даже просил, чтобы в Кишинёв её не завозили, потому что она умаляет достоинство кишинёвцев, молдаван, т.к. там нет кишинёвцев и молдаван.

Вызывает сожаление и книга «Мой Кишинёв». Подождите, это – твой Кишинёв, а мой где? Молдаване, которые пишут обо мне, пишут только о том, что было в моей жизни между Днестром и Прутом. Друзья мои, я чуть-чуть пошире. Нельзя судить о человеке по одной ноге или пальцу. К великому сожалению, такие мозги, такое видение. Сожалений очень много, потому что сузилась сфера интересов людей. Очень скудные внутренние запасы, мало по-настоящему интеллектуально развитых людей. То ли я их не понимаю, то ли они не доросли – никак не пойму, в чём дело. Во всяком случае - нестыковка. Для меня сложно во многих случаях общаться с этими людьми, потому что они не понимают многих вещей, которые даже не знаешь, как объяснить. Пишут: «Евгений Дога. Жизнь в музыке». Здрасьте вам! А где эта музыка? Только между Днестром и Прутом? Или только в Москве? Москва потом появилась. А до этого было ещё ого-го сколько времени, и, может быть, самого решающего времени. Ведь для того, чтобы всё расцвело, нужно что-то посадить. Посадочный период очень важный: если плохо посадил, то ничего не вырастет.

Особенно прискорбно, для меня во всяком случае, - за 26 лет, которые прошли после 1991 г., обо мне не было ни одной передачи на молдавском телевидении. Ни одной! Удивились? Очень часто дают фрагменты из моих концертов или каких-то интервью. Всё. А мне есть что рассказать и показать. Опять-таки мне это не нужно. Людям нужно. Мы сами себя обкрадываем и наших слушателей, которые могли бы получить какую-то духовную пищу. Так нельзя.

Одно дело, когда судьба распорядилась несправедливо – раньше времени унесла Лотяну, который был гением и за 25 лет не по своей вине ничего не снимал. Раньше времени ушёл Виеру – другой гений. Но я – живой! И не собираюсь куда-то сворачивать. Поэтому жаль. Я вспоминаю каждый раз одно и то же – Верди писал каждый год по одной, а то и по две оперы. Он ещё писал, а уже шли репетиции и ставился спектакль. А я 25 лет жду, чтобы поставили «Лучафэрул». Когда это будет? Разве у меня есть запасные 25 лет? Их нет. Поэтому мы всё время опаздываем, всё медлим. То говорят: «Это рано», потом говорят: «Это – уже поздно». Или: «Он ещё молодой», «Нет, он уже старый».

Тем не менее ёлку мы каждый год наряжаем, я всегда ей очень радуюсь. Мне очень приятно, когда ко мне приходят люди, я их вожу по дому. Мне нравится видеть гостей. 15 января и 15 июня – в день рождения и смерти Еминеску и в день рождения моей мамы (6 мая) здесь обязательно проводятся праздники. На хорах поют дети. Это – прекрасно. Поэтому я не беру в счёт проблемы, они идут позади меня, хвостом. А у меня глаз на спине нет, и, слава Богу, я не вижу этих проблем. Я смотрю вперёд и вижу объекты для радости – детки, ёлки. Мне очень нравится, когда дети появляются в этом доме. Когда проходят эти вечера в салоне, дверь открыта, и заходят люди, которые, как они говорят, просто шли по улице и зашли.

Я не делаю никаких секретов. Мой дом открыт, и я с открытой душой всех принимаю, потому что всё время стремлюсь к обществу для того, чтобы от него убежать. Люблю одиночество, но меня оно давит, гнетёт. Я иду к людям. Вот такая противоречивость, которая, я думаю, свойственна всем нормальным людям. А я хочу себя причислить к нормальным людям.

- Что бы Вы пожелали нашим зрителям, читателям?

- Любите жизнь! Она прекрасна. Радуйтесь жизни, потому что это такая редкая возможность – любоваться своей жизнью. Нас всё время учили жить для других людей и для других времён. Живите для себя, обустраивайте себя, растите своих детей, обустраивайте свои дома, радуйтесь каждому восходу солнца, потому что это – великая радость. Вероника Микле написала: «Что бы дал покойник за один восход Луны?» А у нас солнце восходит, и мы как-то проходим мимо. Радуйтесь солнцу! La mulți ani!